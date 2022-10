Объединенные воедино фотоэлектрические элементы способны генерировать 400 милливатт солнечной энергии.

Исследователи из Nottingham Trent University изобрели текстиль, в который встроено более тысячи миниатюрных солнечных фотоэлементов, способных заряжать умные часы или мобильные телефоны. Об этом в четверг сообщила пресс-служба учебного заведения.

Этот текстиль способен зарядить ваш телефон. Nottingham Trent University

Ткань оснащена 1 200 фотоэлектрическими элементами

Проект, возглавляемый д-ром Теодором Хьюз-Райли, доцентом кафедры Electronic Textiles at the Nottingham School of Art & Design, позволил создать тканый текстиль, оснащенный 1200 фотоэлектрическими элементами.

Эти элементы способны получать от солнца электрическую энергию мощностью 400 милливатт (мВт) и могут быть легко встроены в одежду, например, куртку, или использованы как часть аксессуара, такого как рюкзак.

Текстиль разработан таким образом, чтобы выдерживать те же нагрузки, что и повседневная одежда. Его можно даже стирать в машине при температуре 40°C вместе с другим бельем, без какого-либо ущерба.

Крошечные солнечные элементы имеют размеры всего пять миллиметров в длину и 1,5 миллиметра в ширину. Кроме того, они встроены в водонепроницаемую полимерную смолу; и что еще лучше, они совершенно не осязаемы для пользователя, а значит, удобны и практичны в носке.

"Этот прототип дает захватывающий взгляд на будущий потенциал электронного текстиля", - считает Хьюз-Райли из Advanced Textiles Research Group (ATRG).

"До сих пор мало кто задумывался о том, что их одежда или текстильные изделия могут быть использованы для производства электроэнергии. Разработанный нами материал, на первый взгляд, выглядит и ведет себя так же, как и обычный текстиль, его можно сминать и стирать в машинке".

"Но под поверхностью скрыта сеть из более чем тысячи крошечных фотоэлектрических элементов, которые могут использовать энергию солнца для зарядки персональных устройств".

"Электронный текстиль действительно способен изменить отношение людей к технологиям, поскольку этот прототип наглядно демонстрирует, как можно обойтись без обычной зарядки."

"Это захватывающая разработка, которая опирается на предыдущие технологии, созданные нами, и показывает, как ее можно масштабировать, чтобы генерировать больше энергии".

Носимые технологии очень быстро завоевывают популярность... Nottingham Trent University

Воздухопроницаемый и химически стабильный материал

Солнечные элементы нового материала изготовлены из кремния, что делает их воздухопроницаемыми и химически стабильными. Кроме того, эксперименты показали, что материал генерирует мощность 335,3 мВт при освещенности 0,86 солнечного света и до 394 мВт при освещенности 1,0 солнечного света.

"Этот проект показывает, как электронный текстиль может находиться на переднем крае устойчивого развития. Он способен изменить наши существующие представления о технологиях", - говорит кандидат наук Матоло Кгатуке, научный сотрудник Weaving of Electronic Textiles.

"Мы совместили давно известные техники плетения с современными технологиями, чтобы создать продукты будущего, которые могут изменить представления людей об одежде и электронике".

Носимые технологии уже давно опередили смартфоны как наиболее динамично развивающиеся инновации. Это изобретение, наверняка, привлечет к себе внимание. Помимо того, что оно очень практично и полезно, его можно сделать еще и стильным, что является беспроигрышным вариантом со всех точек зрения.

Источники: Nottingham Trent University, Journal Interesting Engineering

