Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Физики создали в реальных условиях мнимое магнитное поле
Исследователи использовали квантовый свет для создания магнитного поля с силой, которая измеряется в мнимых числах

реклама

Измерить чисто мнимые числа в лабораторных условиях невозможно, но группа исследователей нашла способ сделать это. Они создали эквивалент магнитного поля мнимой силы, а значит, мнимые величины в этом эксперименте можно измерить.

Учёные создали мнимое магнитное поле в реальной жизни. Исследователи использовали квантовый свет для создания магнитного поля с силой, которая измеряется в мнимых числах. Physicists have used light to make the imaginary measurable. Borkin Vadim/Shutterstock

реклама

Мнимые числа "получаются" в результате вычисления квадратного корня из отрицательного числа - величины, которая не может отображаться на шкалах измерительных приборов. Из-за этого воображаемые числа могут показаться непрактичной причудой математики, и все же они являются важными компонентами многих физических теорий. Например, они полезны для балансировки уравнений.

Хуэйся Гао (Huixia Gao) из Пекинского исследовательского центра вычислительной техники и ее коллеги провели эксперимент, в ходе которого удалось измерить мнимые величины.

Они изучали систему, состоящую из множества крошечных магнитов. Эти магнитики можно расположить таким образом, чтобы в результате получился один большой магнит. А можно сориентировать так, что их собственные магнитные поля нивелировали друг друга, и вся конструкция в целом становилась немагнитной.

При высоких температурах система как правило немагнитна, но при охлаждении она претерпевает фазовый переход - существует температура, при которой все отдельные магниты выравниваются, и вся система внезапно становится магнитной, подобно тому, как вода претерпевает фазовый переход и превращается в лед при 0 градусов Цельсия (32°F).

Гао и ее коллег заинтересовало то, что уравнения, описывающие этот магнитный фазовый переход, содержат мнимые числа, в частности, магнитное поле мнимой силы.

Поскольку все существующие магниты создают реальные магнитные поля, исследователи нашли другой способ перевести полученные формулы в практическую плоскость. Они использовали математический трюк, "превратив" систему магнитов в систему фотонов - квантов электромагнитного излучения (в узком контексте – света). Эти фотоны были направлены через специальный лабиринт, который изменял их квантовые свойства.

Затем исследователи измерили эти свойства, когда фотоны выходили из лабиринта и направлялись к одному из двух детекторов. В этой "фотонной" версии магнитной системы создание мнимого (воображаемого) магнитного поля было эквивалентно попытке заставить некоторые фотоны заблудиться в лабиринте определенным образом, не давая им добраться до его конца.

Гао говорит, что было очень сложно точно настроить каждый элемент эксперимента, чтобы добиться такого результата, но в итоге ее команде это удалось. Это позволило экспертам физически измерить несколько величин, которые обычно считаются сугубо математическими. Например, так называемая "статистическая сумма" (partition function) - исходная точка для теоретиков, изучающих, как ведут себя магниты во время фазового перехода, - теперь может быть измерена, а не выведена математическим способом с помощью карандаша и бумаги.

"Здесь грань между экспериментом и теорией становится очень размытой", - говорит Кристиан Бинек из Университета Небраски-Линкольна. Он изучал подобную проблему в 1998 году, но, по его словам, тогда эта грань была больше похожа на "кирпичную стену".

Кристиан Флиндт из Университета Аалто в Финляндии говорит, что до сих пор очень немногим экспериментам удавалось получить доступ к математическим величинам подобным образом, и новый эксперимент значительно превзошел их по количеству экспериментально полученных величин.

Бинек и Флиндт считают, что новый метод может стать мощным средством для изучения "экзотических" типов фазовых переходов, которые теоретически еще не очень хорошо изучены - например, переходов в более сложных моделях магнитов - или для проверки тех аспектов теорий, которые раньше казались недоступными для изучения.

#магнитное поле #физики #мнимые величины
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
5
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
3
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
17
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
2

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
107
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
67
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
46
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
121
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
33
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
157
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7

Сейчас обсуждают

Илья Коваленко
01:50
К успеху парень шёл
Bild: Реальная помощь Украине от Германии в 2,5 раза меньше, чем говорят власти страны
Garik Saven
01:36
Яйца нашлись, порох потеряли.Порох нашелся, но совесть потеряна навсегда. Быз нЕсс и ничего личного. КапитализИм - патриотизим да и только.
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
Red Red
01:33
Опять пиздишь давай тайм лог и чтобы было по 2часа, , Вот ты чмошник, ни одного слова правды, что понятно точно, ты нацик, презирающий всех, ты жлобяра экономящий на своих детях , вместо того чтобы ...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Фартовый
01:33
ничего не понял "Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину" далее читаем "Две крупные американские базы, одна в Польше, другая в Румынии, могут стать плацдармом дл...
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
Red Red
01:25
Наше Красногвардейское, нечисти и петлюре Скрипач не нужен
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Workshop
01:24
Так она и так идёт под 100 кадров. В чём достижение? Но игра реально очень красивая. Трудно с ходу назвать что-то лучше.
Энтузиаст показал, как выглядит Horizon Forbidden West в 4K и 80 fps на RTX 4080 Super
ev_rus
01:24
В прошлой теме просмотри свои посты, 7900 и лучи, сколько раз и с какой частотой ты на жердочку запрыгивал кудахтал. А потом сюда:
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
01:21
Мыльный, мылься сюда:
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
01:16
Все перечислил что сам делаешь! Всем не видится а тебе видится, креститься нужно если кажется, нехер навязывать свою правду... Тебе дофига народу про это сказали, говном там забрызгал все что только...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
01:08
Ответы) Сам хоть один ответ предъяви, как и из твоей компашки десяти-ботовых. Успорять, что у кого то мониторы мылят (хотя по характеристикам, размеру-разрешению, они не могут этого делать никак, если...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем