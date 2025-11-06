Сайт Конференция
Блоги
Amogus54
Apple исправляет ошибку: iPhone Air 2 получит двойную камеру
У Apple снова утечки новых смартфонов

Компания Apple, судя по всему, готова исправить главный недостаток своего ультратонкого смартфона. Согласно данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, ссылающегося на источники в цепочке поставок, второе поколение iPhone Air получит долгожданную двойную основную камеру.

Модель iPhone Air 2 будет оснащена не только основной камерой на 48 Мп, но и дополнительным сверхширокоугольным модулем с такой же разрешающей способностью. Это прямое указание на то, что Apple признала провал маркетинговой стратегии для первого поколения, где наличие всего одной камеры на флагманской модели стало ключевой причиной слабого покупательского спроса.

По данным инсайдеров, несмотря на добавление второго модуля, компания намерена сохранить рекордную толщину корпуса в 5,6 мм. Инженерам придется серьезно пересмотреть внутреннюю компоновку устройства, включая расположение материнской платы и процессора, что может незначительно увеличить вес смартфона. Ориентировочно, новый блок камер сохранит горизонтальное расположение, но модули будут размещены рядом друг с другом.

Ожидается, что презентация iPhone Air 2 состоится осенью 2026 года вместе с линейкой iPhone 18. Аналитики полагают, что Apple сохранит стартовую цену в $999, сделав обновленную модель более привлекательной для потребителей, которые в этом году выбирали между базовым iPhone и непрактичным ультратонким флагманом.

Этот шаг демонстрирует, что даже Apple вынуждена идти на уступки рынку: инновационный дизайн оказывается провальным без учета базовых ожиданий пользователей относительно функциональности устройства.

#apple #iphone #айфон #iphone air #iphone air 2
Сейчас обсуждают

valderm
21:00
типичный корпус для одноразовой сборки, не более того
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
Николай Кузнецов
20:53
Пожалуйста, открытые ядерные модули. Все. User space не требует такой поддержки. Так они еще и PR от сообщества принимают. ничего себе
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Skolzyashiy
20:53
Нафиг этот ТОС не нужен. На эту шляпу можно поставить что-то нормальное? Truenas там например?
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
Spike Rus
20:35
Ага, как и их качества. Когда неделю ездил, а следующую неделю с ней в гараже сношаешься. Хотя, Автотаз и Уаз по моему и не уходили от этой традиции. У них, то авто прямо в салонах ржавеют, то после ...
Около 40% россиян одобряет идею возрождения советских автомобильных марок
swr5
20:10
"Приложение загружается и обновляется через Microsoft Store." А что это такое? MSI - дебилы редкостные.
Компания MSI представила приложение Portal X для простой настройки RGB-подсветки
Миха Евсеев
20:06
А после самоуничтожения двигателей Geely народ купивший это чудо обрадовался наверно
Geely перестала ввозить новые автомобили в Россию
PanzerK
20:03
"Святый боже... Что это? Что это рядовой Куча!!!???"
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
Миха Евсеев
20:03
Индусы из Макрософта накодили опять хню
Вину в сбоях старых игр Forza переложили с драйвера NVIDIA на обновление Windows
_x86_64s
20:00
отдельно порадовала фоточка ноута безвременно почившего, но коллеги внимание причиной оказывается стал линукс, с чем то кривым внутри а не , постоянный сервис из рук афтора, который благополучно долом...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Роман Холод
19:56
Лечись)
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
