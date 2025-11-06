У Apple снова утечки новых смартфонов

Компания Apple, судя по всему, готова исправить главный недостаток своего ультратонкого смартфона. Согласно данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, ссылающегося на источники в цепочке поставок, второе поколение iPhone Air получит долгожданную двойную основную камеру.

Модель iPhone Air 2 будет оснащена не только основной камерой на 48 Мп, но и дополнительным сверхширокоугольным модулем с такой же разрешающей способностью. Это прямое указание на то, что Apple признала провал маркетинговой стратегии для первого поколения, где наличие всего одной камеры на флагманской модели стало ключевой причиной слабого покупательского спроса.

По данным инсайдеров, несмотря на добавление второго модуля, компания намерена сохранить рекордную толщину корпуса в 5,6 мм. Инженерам придется серьезно пересмотреть внутреннюю компоновку устройства, включая расположение материнской платы и процессора, что может незначительно увеличить вес смартфона. Ориентировочно, новый блок камер сохранит горизонтальное расположение, но модули будут размещены рядом друг с другом.

Ожидается, что презентация iPhone Air 2 состоится осенью 2026 года вместе с линейкой iPhone 18. Аналитики полагают, что Apple сохранит стартовую цену в $999, сделав обновленную модель более привлекательной для потребителей, которые в этом году выбирали между базовым iPhone и непрактичным ультратонким флагманом.

Этот шаг демонстрирует, что даже Apple вынуждена идти на уступки рынку: инновационный дизайн оказывается провальным без учета базовых ожиданий пользователей относительно функциональности устройства.