Журналисты начали делится своими впечатлениями о Resident Evil Requiem

Как и сообщалось ранее, игровые журналисты присутствовали на закрытой презентации Resident Evil Requiem от Capcom и теперь стали делиться подробностями увиденного. Журналистам было представлено специальная закрытая демоверсия, и вот ее краткое содержание:

Фанатов беспокоило то, какой будет камера в игре. По словам журналистов, в игре будет возможность переключаться между перспективой, но в сюжетных моментах игра может принудительно заставить игрока смотреть на происходящее от первого лица.

Демоверсия напоминает раннюю Resident Evil 7, где главной героине надо бегать по замкнутым коридорам от врагов и разгадывать головоломки, чтобы выжить. Грейс Эшкрофт не имеет оружия и не может дать отпор, поэтому за нее приходилось играть в прятки.

По сюжету героиня приходит в себя в месте под названием «Центр общественного попечения на Родс-Хилл», где над ней планировалось проводить опыты. По ходу действий за Эшкрофт будет гоняться монстр, который ранее был человеком. Сообщается, что это Лиза Тревор, один из первых экспериментов «Амбреллы», которую планировали утилизировать за несколько лет до событий первой части. Монстр своим поведением напоминает Немезиса, Джека или Мистера X. Отмечается хороший ИИ врага. Более того, чудовище может проникнуть даже в зоны, которые обычно считаются безопасными. Также Capcom приготовили загадочную механику для монстра, которая удивит игроков и о ней попросили не рассказывать.

Ещё одной интересной деталью стал альтернативный способ лечения: укушенная монстром героиня использует шприц, а не привычные травы или антисептики, как в предыдущих играх.

Capcom намекнула, что в Resident Evil 9 будет настоящим хоррором совмещенный с экшеном, как бы намекая на второго протагониста – Леона Кеннеди.

Resident Evil Requiem выйдет на PC, PlayStation 5, и Xbox Series 27 февраля 2026 года.