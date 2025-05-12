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Amogus54
Йен Хосфельд поделился подробностями отмененного сиквела Ultimate Spider-Man 2
Художник, работавший над обеими играми, поделился сюжетной информацией и показал концепт-арты

Оригинальная игра Ultimate Spider-Man вышла в 2005 году и привлекла к себе внимание за счет уникального визуального стиля и возможностью игры за злодея Венома, что по достоинству оценили геймеры и фанаты комиксов. Над сиквелом игры уже велись работы, однако показатели продаж не впечатлили издателя Activision, поэтому разработку продолжения свернули, а Treyarch занялись триквелом Call of Duty и Spider-Man 3 The Game.

Однако недавно один из художников, работавших над обеими играми, Йен Хосфельд, поделился концепт-артами и рассказал о деталях сюжета. По его словам, в отмененном сиквеле планировалось реализовать следующее:

  • Игрок имел возможность играть как за Человека-Паука, так и за главного злодея – Зелёного Гоблина.
  • Местом событий также выступал Нью-Йорк, но это был бы уже зимний город, а в открытом мире стал бы доступен Бруклин.
  • Продолжая сюжет первой игры, злодеи Зелёный Гоблин, Электро, Крейвен, Носорог и Стервятник сбегали бы из тюрьмы, и игроку предстояло противостоять им.
  • Среди союзников Человека-Паука могли появиться Сорвиголова, Росомаха и Китти Прайд.
  • В игре планировалось появление Доктора Дума и Жука, намекая на триквел.
  • В конце истории Зелёный Гоблин боролся против своего сына, в обличии Хобгоблина, на авианосце Щ.И.Т.а, и убивал бы его. После чего Ник Фьюри застреливал бы злодея.

Заядлые фанаты игр про Человека-Паука заметили, что часть геймплейных и сюжетных элементов, таких как битва на авианосце и помощь союзников, перекочевали в игры Spider-Man: Web of Shadows и Spider-Man: Battle for New York.

Одним из сценаристов, как и в оригинальной игре, выступал автор Брайан Бендис, который написал комикс, на котором основывалась игра. Однако после отмены наработки по игре не пропали, а были реализованы уже в самих комиксах.

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#новости игр #новости игровой индустрии #marvel #treyarch #марвел #человек-паук #человек-паук 2 #ultimate spider-man #игры марвел #марвел игры
Источник: youtube.com
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