Игру называют абсолютным шедевром среди кооперативных игр.

Выпустив такие игры, как A Way Out и It Takes Two, разработчики из Hazelight Studios зарекомендовали себя как настоящие мастера создания игр для совместного прохождения. Предыдущие игры студии пришлись по вкусу многим игрокам за интересный совместный геймплей и уникальный опыт прохождения игры в компании. Вместо того, чтобы добавлять кооператив как дополнительную функцию, Hazelight строит свои игры полностью вокруг кооперативной игры.

Смогла ли студия удержать планку качества и не ударить в грязь лицом?

До релиза игры осталось всего пару дней, но первые оценки и подробные обзоры от игровых журналистов появились уже сейчас. Игра получила 91 балл на OpenCritic, а на Metacritic — 90. Это крайне хороший показатель.

По словам критиков, геймплейно Split Fiction просто идеальна. Игра сложная, полна побочных заданий и её уже стали нарекать иконой среди всех кооперативных игр. В обзорах сообщается, что Split Fiction умудряется удивлять на протяжении всего прохождения. Хвалят выдающийся визуальный стиль, и высокий уровень детализации.

Релиз игры состоится уже 6 марта. Hazelight Studios внедрили кроссплей в свою игру, а также достаточно приобрести всего одну копию, чтобы играть вместе с друзьями на любой платформе.