Боб Гейл рассказывает о шансах на новую игру по «Назад в Будущее»

Сценарист Боб Гейл, соавтор легендарной франшизы «Назад в будущее», в интервью изданию Cleveland поделился интригующей новостью о том, что разработка новой видеоигры по мотивам культового фильма может быть уже в процессе. По его словам, команда имеет шанс создать свежий игровой проект, который станет настоящим подарком для поклонников франшизы. Несмотря на отсутствие подробностей, Гейл намекнул, что возможный анонс может быть приурочен к 40-летию оригинального фильма, которое состоится в 2025 году.

«У нас есть возможность воплотить в жизнь мечту о новой игре по Back to the Future, – отметил он, – но подробности пока держатся в секрете. Постучите по дереву, чтобы все сложилось, как мы давно хотели». Помимо самой игры, в планах разработчиков – организация нескольких мероприятий и создание документального фильма о подготовке мюзикла, основанного на вселенной «Назад в Будущее».

Новость вызвала живой отклик в игровом сообществе, и фанаты с нетерпением ждут подтверждения проекта. Несмотря на то, что дата релиза остается туманной, перспектива увидеть новую адаптацию культовой истории о путешествиях во времени вызывает большой интерес у игроков. Эта информация подчеркивает, что игровая индустрия продолжает активно обращаться к классике, адаптируя её для нового поколения технологий и аудитории.

Последней игрой по франшизе на данный момент является Back to the Future: The Game — компьютерная игра в жанре квест, разработанная Telltale Games и выпущенная в 2010 году в формате эпизодов, выходивших до 2011 года.