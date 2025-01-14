The Elder Scrolls 4: Oblivion на Unreal Engine 5 — что изменится в ремейке?

Похоже, поклонников классической RPG The Elder Scrolls 4: Oblivion ждет не просто косметическое обновление, а полноценный ремейк с переработанными механиками и современной графикой. По информации, обнаруженной на сайте одного из бывших сотрудников студии Virtuos, работавших над проектом в 2023–2024 годах, игра создается на базе Unreal Engine 5.

Согласно утечке, ремейк обещает обновление шести ключевых игровых элементов, включая боевую систему, стелс, выносливость, интерфейс и механику стрельбы из лука. Вот краткое описание предстоящих изменений:

Система блокирования атак будет переработана с оглядкой на механики из игр жанра Souls-like, чтобы сделать бои более динамичными и увлекательными.

Стелс-режим станет более интуитивным — появится подсветка индикаторов скрытности, а система расчета урона получит улучшения.

Механика выносливости будет обновлена таким образом, чтобы игроки реже попадали в нокдаун из-за её исчерпания, что сделает сражения более сбалансированными.

Интерфейс игры переработан в пользу эстетики и улучшенной читаемости, чтобы игрокам было проще ориентироваться в меню и подсказках.

Импакт от урона будет более выраженным: как игроки, так и NPC будут демонстрировать визуальные и анимационные реакции на удары.

Стрельба из лука станет современнее, улучшены ощущения от прицеливания и выстрелов как от первого, так и от третьего лица.

Компания Virtuos, известная своей работой над ремастерами и портами для крупных франшиз, уже не впервые участвует в масштабных игровых проектах. Несмотря на то что официального анонса от Bethesda пока не было, утечка подтверждает, что разработка идет полным ходом.

Ожидания от ремейка Oblivion высоки, и фанаты надеются увидеть полноценный релиз с современным уровнем качества. Если все слухи подтвердятся, это может стать одной из самых ожидаемых RPG ближайших лет.