Загадочные изменения в SteamDB намекают на ремастер Days Gone

В сообществе поклонников Days Gone снова закипели страсти: пользователи SteamDB обнаружили изменения. Информация о характере изменений пока отсутствует, но совпадение по времени с грядущей церемонией The Game Awards, которая пройдет в ночь с 12 на 13 декабря, заставляет фанатов строить теории.

Инсайдеры ранее сообщали, что Sony работает над ремастером Days Gone по аналогии с переизданием Horizon Zero Dawn, где была улучшена графика. Теперь вероятность анонса ремастера на The Game Awards кажется более реальной.

Ранее подобный подход Sony применяла к другим своим франшизам. Ремастер Horizon Zero Dawn добавил графические технологии из Forbidden West, повысив детализацию и визуальные эффекты. Фанаты надеются, что с Days Gone произойдет нечто подобное.

Хотя второй части Days Gone скорее всего не будет, выпуск ремастера может стать индикатором интереса Sony к франшизе. Успех обновленной версии способен подтолкнуть издателя к разработке продолжения, о котором мечтают поклонники игры.

На данный момент официальных заявлений от Sony или Bend Studio не поступало. Однако наблюдения за активностью SteamDB показывают, что что-то явно готовится. Останется ли это простым патчем или станет полноценным ремастером — узнаем совсем скоро.