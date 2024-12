PlayStation празднует 30-летие: грандиозная распродажа и акции

В PlayStation Store началась масштабная распродажа, приуроченная к 30-летнему юбилею бренда PlayStation. До 21 декабря 2024 года пользователи могут приобрести популярные игры со значительными скидками. В список предложений с достойной скидкой входят такие хиты, как The Last of Us Part I и II, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Mortal Kombat 11, Assassin’s Creed Odyssey и многие другие.

Юбилейные акции выходят за пределы цифрового магазина. Например, Sony украсила станцию Синагава в Токио тематическими постерами, демонстрируя самые знаковые моменты истории бренда игровых консолей Sony Playstation. На рекламных баннерах все проходящие люди могут проследить за эволюцией игрового подразделения компании.

Напомним, первая PlayStation была выпущена в декабре 1994 года и стала настоящей революцией в индустрии видеоигр, разойдясь тиражом более 100 миллионов копий. С тех пор Sony выпустила четыре поколения консолей, каждое из которых внесло значительный вклад в развитие игровой индустрии.