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Amogus54
В PlayStation Store стартовала юбилейная распродажа в честь 30-летия
PlayStation празднует 30-летие: грандиозная распродажа и акции

В PlayStation Store началась масштабная распродажа, приуроченная к 30-летнему юбилею бренда PlayStation. До 21 декабря 2024 года пользователи могут приобрести популярные игры со значительными скидками. В список предложений с достойной скидкой входят такие хиты, как The Last of Us Part I и II, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Ghost of Tsushima, Red Dead Redemption 2, Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Mortal Kombat 11, Assassin’s Creed Odyssey и многие другие.

Юбилейные акции выходят за пределы цифрового магазина. Например, Sony украсила станцию Синагава в Токио тематическими постерами, демонстрируя самые знаковые моменты истории бренда игровых консолей Sony Playstation. На рекламных баннерах все проходящие люди могут проследить за эволюцией игрового подразделения компании.

Напомним, первая PlayStation была выпущена в декабре 1994 года и стала настоящей революцией в индустрии видеоигр, разойдясь тиражом более 100 миллионов копий. С тех пор Sony выпустила четыре поколения консолей, каждое из которых внесло значительный вклад в развитие игровой индустрии.


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твое чудесное длсс все видели как выглядит и о каких 13 процентах ты обдолбышь говоришь .у меня до 2780 гонится -а там тестили 2400 -это еще 6 кадров точно прироста.ты просто заглотишь как последняя ....
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И по минимальному фпс твой конч просрал в Рагнарек.у меня будет там процентов на 15 больше изза разгона .а ты снова соснешь.твоему огрызку разгон и кадра не дает -а 2 кадра помню дали 250 мгц
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Waramagedon
19:32
у 5500 веселей, всё таки 8 линий
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
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