От The Last of Us до неизвестных проектов

PlayStation Productions не сбавляет темпы и активно работает над 10 экранизациями популярных игр, в числе которых уже подтвержденные проекты и два пока не объявленных проекта. Среди самых ожидаемых — второй сезоны сериалов The Last of Us и Twisted Metal, которые стали успешными и привлекли внимание зрителей. Помимо этого, в разработке находятся сериалы по God of War и Horizon, хотя последний был временно приостановлен.

К полнометражным проектам относятся экранизации Until Dawn, Days Gone, и Ghost of Tsushima. Также поклонников ждет продолжение фильма Uncharted и две загадочные адаптации, о которых пока ничего не сообщается.

Ранее адаптации игр не всегда встречали одобрение зрителей и критиков — многим проектам не удавалось раскрыть глубину оригинальных историй и персонажей. Однако успешные примеры, такие как сериал The Last of Us и фильмы о Сонике, дали индустрии надежду на качественные и востребованные экранизации. PlayStation Productions, похоже, всерьез намерена изменить мнение о кино по играм и представить зрителям проекты, способные захватить внимание как геймеров, так и широкой аудитории.