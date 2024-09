Horizon Online — последний оплот игр-сервисов от Sony: другие проекты отменены

Guerrilla Games продолжает работу над Horizon Online, несмотря на волну отмен разрабатываемых игр-сервисов от Sony. Как сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрейер в подкасте Spawncast, это один из немногих проектов, которые Sony решила не сворачивать. На фоне отмены The Last of Us Online и провала Concord, Horizon Online продолжает развиваться.

Однако Шрейер выразил сомнение в том, что игра сможет вызвать значительный интерес у аудитории. Он отметил, что Sony чрезмерно наращивает количество проектов по вселенной Horizon. Помимо ожидаемого Horizon Online, планируется выпуск LEGO Horizon Adventures и ремастера Horizon Zero Dawn.

Несмотря на недавние отмены многих игр-сервисов, Horizon Online остается в разработке. Это вызывает вопросы у игроков и аналитиков, учитывая провальные попытки Sony закрепиться на этом рынке. В условиях, когда компания закрыла большинство своих проектов, оставляя Horizon, кажется, что Sony пытается держаться за эту франшизу в надежде оправдать инвестиции.

Хотя Sony и известна своими амбициозными проектами, эксперименты с играми-сервисами пока не приносят ожидаемых результатов.