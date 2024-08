Crash Bandicoot 5 была кроссовером Крэша и Спайро, согласно источникам YouTube-канала DidYouKnowGaming

Недавно YouTube-канал DidYouKnowGaming поделился интересной информацией о том, что в 2020 году Activision работала над амбициозным кроссовером Крэша Бандикута и Спайро. По данным источников, проект должен был стать пятой частью в серии Crash Bandicoot, а его концепт-арты показывают, насколько масштабным планировался этот проект.

Сюжет игры должен был развернуться в мире Спайро, который подвергся нападению Ука Ука — давнего врага Крэша. Этот могущественный злодей не только вторгся в измерение Спайро, но и превратил древних драконов в злобных антагонистов. Игроки могли бы вернуться на знакомые локации из игр о Спайро, но теперь с совершенно новыми испытаниями и угрозами. Большая часть геймплея предполагала исследование мира Спайро с участием обоих главных героев.

К сожалению, проект был отменен в ноябре 2020 года — всего через месяц после выхода Crash Bandicoot 4: It’s About Time. По слухам, хотя четвёртая часть и показала себя хорошо с финансовой точки зрения, она не оправдала ожиданий Activision, которые были невероятно высокими после триумфа ремейка Crash Bandicoot N.Sane Trilogy.

Некоторые разработчики из студии Toys for Bob считают, что одной из причин недостаточного успеха четвёртой части стало решение не выпускать её на Nintendo Switch одновременно с PS4 и Xbox One, что могло негативно повлиять на продажи. После отмены кроссовера студию перевели на поддержку франшизы Call of Duty и других многопользовательских проектов, что вызвало недовольство среди разработчиков, ориентированных на одиночные AAA-игры. Многие покинули студию, не желая работать в новом направлении.

Crash Bandicoot — это культовая серия платформеров, которая берет своё начало с 1996 года. Первая игра была разработана студией Naughty Dog и выпущена для PlayStation. В центре сюжета — приключения антропоморфного бандикута Крэша, который сражается с Доктором Нео Кортексом и его приспешниками. Игры серии прославились динамичным геймплеем, яркими уровнями и харизматичными персонажами.

Перезапуск франшизы с ремейком N.Sane Trilogy в 2017 году вернул Crash Bandicoot в число самых популярных игр, а четвёртая часть стала продолжением оригинальной трилогии, предложив поклонникам новые уровни и механики.

Однако, похоже, кроссовер с другой знаменитой серией — Spyro the Dragon так и останется нереализованной мечтой.