студия The Molasses Flood также участвует в разработке продолжения Cyberpunk.

Заместитель руководителя проекта, Павел Саско, поделился новостью, что студия The Molasses Flood также участвует в разработке продолжения Cyberpunk.

реклама

CD Projekt RED, расположенная в Бостоне, где и создается Cyberpunk 2, объединилась с The Molasses Flood, также базирующейся в этом городе. Кроме того, разработчики The Flame in the Flood занимаются созданием многопользовательского спин-оффа по вселенной The Witcher, работа над которым была перезапущена весной прошлого года.

Саско уточнил, что помимо The Witcher 4, все другие проекты CD Projekt, такие как ремейк первого «Ведьмака», сетевая игра по «Ведьмаку», продолжение Cyberpunk и абсолютно новый IP Hadar, находятся на самых ранних стадиях разработки.

Первая часть Cyberpunk 2077, выпущенная в декабре 2020 года, сразу завоевала внимание игроков своим глубоким сюжетом и богатым открытым миром. Несмотря на технические проблемы при запуске, игра получила несколько крупных обновлений и дополнений, что значительно улучшило её производительность и контент. Cyberpunk 2077 продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых и популярных игр современности, и ожидания от сиквела невероятно высоки.