Новая база данных EGS, EpicDB, запустилась только вчера, а народ уже смог откопать несколько интересных утечек от разработчиков

Вчера Epic Games Store (EGS) запустил новую базу данных под названием EpicDB, и уже сегодня энтузиасты обнаружили несколько интересных утечек, связанных с будущими проектами разработчиков. Среди них выделяются PlayStation, Square Enix, Saber и Rockstar Games.

Одним из самых ожидаемых анонсов является проект под кодовым названием "Utah", который, как удалось выяснить, представляет собой PC-версию легендарной игры The Last of Us: Part 2. Эта игра, первоначально выпущенная для PlayStation 4 в 2020 году, получила множество наград и признание критиков за свою эмоциональную глубину, проработанный сюжет и реалистичную графику. Теперь, благодаря утечкам, у владельцев ПК появилась надежда на то, что они смогут насладиться этим шедевром. Предыдущий инсайд, по всей видимости, подтверждается.

Особенно интересна утечка от Rockstar Games. В базе данных был обнаружен проект под кодовым названием "Selma" с размером файла 8 ГБ. С учетом предыдущих утечек, есть основания полагать, что это переиздание культовой игры Red Dead Redemption.

Также в базе данных EGS были обнаружены следы PC-версии Final Fantasy XVI, скрытой под кодовым названием "Skobeloff". Final Fantasy XVI, выпущенная эксклюзивно для PlayStation 5, погружает игроков в мир фэнтези, полный эпичных сражений, магии и политических интриг.





Другой интересной находкой является "Momo", который, судя по всему, представляет собой ремейк культовой Final Fantasy IX.





Кроме того, в базе данных был найден проект под кодовым названием "Turok". Это вызывает ассоциации с одноименной серией игр, основанной на комиксах, где игроки охотятся на динозавров и сражаются с различными противниками в доисторическом мире. Возвращение Turok может стать настоящим подарком для любителей ретро-игр и тех, кто ценит динамичные шутеры от первого лица.