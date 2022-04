За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В прошлых блогах про крутые, но забытые стратегии мы разобрали почти все аспекты, отличающие качественно сделанную игру: умный искусственный интеллект, качество проработки графики и общий дизайн, гибкую настройку сложности игры, реиграбельность и наличие сюжетной компании. Но имеется еще один интересный фактор, заметно влияющий на геймплей, но который часто забывают игроки - изменяемая скорость игры. Во многих качественных стратегиях есть настройка этого параметра, и впервые я встретил его в первой части Age of Empires, играя в нее на ПК друга.

Время, доступное для игры на чужом компьютере пролетало так быстро, что казалось час или полчаса игры заканчиваются за 10 минут: только-только "разыгрался", а уже пора освобождать место. Такая же ситуация была и в компьютерных клубах, где мы с друзьями играли в Warcraft III: The Frozen Throne и Age of Empires II: The Age of Kings по сети друг с другом или с компьютерным противником. Для того чтобы получить максимум впечатлений от игры в таких условиях, и успеть победить врага до того, как закончится купленное время, скорость игры мы всегда выставляли на максимум.

Ситуация изменилась, когда я купил свой первый компьютер в начале нулевых и наконец-то мог позволить себе поиграть столько, сколько захочу. И я сразу заметил, что выставлять быструю скорость игры мне совсем не нравится, лучше поставить скорость помедленнее, но ИИ-противника выбрать потяжелее. Медленная скорость игры давала время подумать и не требовала бешеной скорости работы мышкой.

Еще более комфортны в этом плане пошаговые стратегии: серии Heroes of Might and Magic, Disciples, Sid Meier's Civilization или Age Of Wonders. Но кажущаяся легкость этого режима в подобных играх обманчива и каждый ход нужно обдумывать очень тщательно, ведь незаметно упустив инициативу, отвоевать ее назад гораздо сложнее, чем в стратегиях реального времени. И иногда во время длинной партии в пошаговую стратегию вы понимаете, что сделали роковую ошибку полчаса назад и исправить ее поможет только загрузка сохранения.

Но самый уникальный временной режим, который очень помогает в сложных стратегиях в реальном времени - режим активной паузы. Он становится палочкой-выручалочкой в стратегиях со сложной экономической системой, сдобренной активными военными действиями, когда сразу с десяток дел требуют вашего внимания здесь и сейчас.

С активной паузой вы останавливаете игру, оцениваете обстановку, раздаете команды и продолжаете игру в режиме реального времени. Самое удачное применение активной паузы в стратегиях последних лет встретилось мне в They Are Billions, стратегии, где вам предстоит обороняться от полчищ зомби, а каждая ошибка становится роковой, ведь сохранений в игре нет.

Похожий режим есть в экономической стратегии Anno 1800, где он имеет вид сильно замедленного времени, при котором вы можете спокойно воевать, отвлекаясь на постройку и настройку производственных зданий. Помимо режима замедления времени в Anno 1800 есть и два режима ускорения времени, которыми тоже приходится часто пользоваться, ожидая, пока накопятся ресурсы или корабль с квестовым предметом доплывет до места назначения.

Но давайте вернемся к пятерке стратегий, которые я подобрал для этого блога. В прошлом блоге я упомянул стратегию Emperor: Rise of the Middle Kingdom из серии City Building Series и, думаю, стоит постепенно рассказать и про другие игры этой серии, ведь они стали уникальными - подобные механики экономики и действия зданий в последствии мало применялись в стратегиях. При этом игры этой серии отлично выглядят и в 2022 году и поддерживают широкоформатный режим с высокими разрешениями, который можно легко включить c помощью HD-патчей.

Zeus: Master of Olympus

Предшественницей игры Emperor: Rise of the Middle Kingdom стала стратегия Zeus: Master of Olympus вышедшая в 2000 году и дополнение к ней - Poseidon: Master of Atlantis, вышедшее в 2001 году. Как и в других играх серии, вам предстоит создать процветающий город-государство со множеством жителей, обеспеченных разнообразными товарами, услугами, медициной и культурными мероприятиями. Отношения с соседями будут строиться на основе торговли, дипломатии или войны, а вдобавок вам придется заручиться поддержкой божеств, строя храмы. В плане графики Zeus: Master of Olympus смотрится великолепно, выдавая максимум, на что способна изометрическая 2D графика.





Europa Universalis III

Глобальная стратегия Europa Universalis IV, выпущенная в 2016 году, до сих пор является одной из самых популярных стратегий в Steam и на ее фоне уже позабылась многими геймерами игра предшественница - Europa Universalis III, вышедшая в 2007 году. Это сложная и вдумчивая стратегия, в которой вам предстоит взять под свое начало одно из государств во временном промежутке между 1453 и 1789 годами и с помощью военной силы, экономики, дипломатии, уникального механизма национальной идеи и религии привести ваше государство к доминированию.

Глобальные стратегии на первый взгляд кажутся сложными и имеют довольно высокий порог вхождения, но если вам надоели простые RTS и градостроительные симуляторы - стоит попробовать этот жанр. И разобравшись в одной из таких игр, освоение следующих пойдет гораздо быстрее.





Sid Meier’s Civilization IV: Colonization

Если мы завели речь об сложных глобальных стратегиях, то стоит вспомнить игру Sid Meier’s Civilization IV: Colonization, ремейк старой игры Сида Мейера Colonization, вышедшую в 2008 году. Игра использует движок от Sid Meier’s Civilization IV и визуально игры очень похожи, но различаются в геймплее. В игре вам предстоит завоевывать Новый свет, развивая свою колонию и управляя поселенцами одной из нескольких европейских наций на неприветливой территории. Если вы любитель серии игр Sid Meier’s Civilization, но пропустили Colonization, то стоит обязательно поиграть в нее, ведь игр на подобную тематику крайне мало.

Homeworld: Deserts of Kharak

Про космическую стратегию Homeworld я рассказывал в позапрошлом выпуске блогов про крутые стратегии, а вот о том, что к этой игре в 2016 году вышел приквел, знают немногие. В Homeworld: Deserts of Kharak действия ведутся на неприветливой пустынной планете и из сюжета вы узнаете, как обитателям планеты Кхарак удалось выйти в космос и построить легендарный материнский корабль, участвующий в событиях первой части игры.

Визуально Homeworld: Deserts of Kharak напоминает старую стратегию Emperor Battle For Dune, действие которой тоже происходит на пустынной планете, а вот по геймплею игра близка к Homeworld, но уже не в трехмерном пространстве, а в двумерном. Вам предстоит собирать ресурсы в условиях песчаных бурь, изучать технологии, улучшать свой боевой корабль и сражаться с врагами, обороняя свое убежище.





Cities XL 2011

Услышав название жанра "градостроительный симулятор", большинство из нас вспоминает стратегию Cities: Skylines, которая довела идеи игр SimCity до идеала и находится на недосягаемом уровне уже семь лет. Но что делать, если вам уже давно надоело играть в Cities: Skylines или старенький ноутбук не справляется с ее системными требованиями? В этом случае стоит поискать подобные игры, выпущенные ранее и одна из них - Cities XL 2011, вышедшая в 2010 году.

Как и в других играх этого жанра, вам предстоит отстраивать город, деля его на зоны и обеспечивая жителей всем необходимым, а зарабатывать можно на 5 отраслях: сельское хозяйство, тяжелая промышленность, заводские и высокотехнологичные производства, офисы. Несмотря на возраст, игра рисует очень пристойную картинку.





Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

