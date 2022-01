За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Глядя на отзывы читателей под блогами про старые игры и количество их просмотров, я заметил, что именно стратегии вызывают наибольший интерес и для этого есть несколько причин. Во-первых, стратегии были издавна привилегией ПК как игровой платформы, наиболее идеально подходящей для такого типа игр. В отличие от шутеров, ролевых игр, гонок или файтингов, в которые довольно удобно играть на геймпаде, стратегии изначально затачивались под управление мышкой и клавиатурой.

Помимо мышки и клавиатуры нужны и немалые процессорные мощности для обсчета поведения сотен юнитов под управлением искусственного интеллекта. А процессор, в отличие от графической подсистемы, никогда не был мощной стороной консолей. Конечно, в последние годы множество стратегий затачиваются сразу и под консоли, но в основном такие, где не требуется высокая реакция и контроль над множеством юнитов.

Например, на PlayStation 4 можно поиграть в Sid Meier’s Civilization VI, Frostpunk, Age of Wonders: Planetfall, Tropico 6 и в даже требующую довольно серьезного микроконтроля Northgard. Но вот такие стратегии, требующие полной отдачи от игрока, как StarCraft II: Wings of Liberty и Total War: Warhammer II, на консолях даже не пытались выпускать.

Нет на консолях и Anno 1800, ставшей за последние годы, после многочисленных дополнений, венцом развития градостроительных и экономических стратегий на ПК. Ведь Anno 1800 требует постоянного контроля за сотнями зданий, кораблей и игровых параметров, а это возможно сделать только мышью. А на поздних стадиях игры, при плотной застройке и сотнях торговых маршрутов так загружает оперативную память, что консоли еще долго будут физически не готовы к подобным играм даже при подключении мыши.

В результате ПК был и еще долго будет главным оплотом стратегических игр, и совсем не мудрено в сотнях вышедших на ПК платформе за последние 20 лет стратегий не заметить или пропустить хорошую игру, которая может надолго вас увлечь.

Вторая причина, по которой можно пропустить хорошую стратегию, состоит в том, что этот жанр все еще остается таким, где на первом месте стоит оригинальная идея геймплея, а уже потом все остальное - графика, музыка, озвучка и сюжет. Для производства хорошей ролевой игры требуются огромные затраты труда и времени как программистов, так и сценаристов, создателей квестов, актеров озвучки, аниматоров, художников и композиторов. И все это стоит огромных денег.

Поэтому если мы и пропустили какую-либо RPG, вышедшую в начале нулевых и позже то, скорее всего, это небольшая игра, которая не сравнится по наполнению контентом с Gothic II, The Elder Scrolls III: Morrowind, Neverwinter Nights или Titan Quest. Со стратегиями все иначе, даже если в них нет хорошей графики и озвучки, они могут увлечь только механиками своего игрового процесса.

Одной из первых стратегий, которую я увидел, была Nether Earth, стратегия в реальном времени, вышедшая на ZX Spectrum, Amstrad CPC и Commodore 64 еще в 1987 году. В 90-е годы прошлого века я уже привык к многоцветной графике приставок NES (Dendy), Sega и Super Nintendo, но изометрическая стратегия про постройку роботов и захват баз, работающая в реальном времени на компьютере с 48 Кб оперативной памяти без какого-либо ускорителя графики меня поразила до глубины души.



И даже в наши годы небольшая команда, имеющая главное для хорошей стратегии - оригинальную идею, может создать игру, от которой будет невозможно оторваться. Хороший пример - стратегия They Are Billions от крохотной испанской студии Numantian Games, до этого создавшей лишь одну инди игру.

В They Are Billions им удалось удачно совместить идеи игр жанра Tower Defense с большой RTS, приправив все это довольно сложной экономикой и атмосферой стимпанка и зомби постапокалипсиса. В результате получилась игра, аналогов у которой среди RTS на ПК нет, но, думаю, они скоро появятся.

World in Conflict

Итак, давайте переходить к нашему списку стратегий и первой игрой в нем будет World in Conflict, высокотехнологичная стратегия с отличной графикой и высокими оценками игроков и игровых изданий. Игра вышла в 2007 году и давала возможность сражаться в Третьей Мировой Войне, начавшейся в 1989 году, за СССР, США и НАТО. Экономика в игре была сведена к минимуму, ведь игра задумывалась как "убийца" Company of Heroes, но ей это не удалось и игроки довольно быстро забросили World in Conflict. Но вспомнить ее стоит, ведь графика хороша даже сейчас, а ураганный геймплей не даст заскучать.

Age of Mythology

После потрясающего успеха игр Age of Empires и Age of Empires II: The Age of Kings, студия разработчик - Ensemble Studios, решила выпустить что-то подобное, но уже в полном 3D и с магией. В результате в 2002 году на свет появилась игра Age of Mythology, удачно совместившая RTS-элементы из Age of Empires II: The Age of Kings с мифами и легендами Древней Греции, Египта и Скандинавии. Игру встретили очень тепло, но довольно быстро позабыли, хотя в 2003 году вышло дополнение The Titans, а в 2014 году - переиздание Age of Mythology: Extended Edition, и именно в переиздание стоит поиграть в 2022 году, ведь его адаптировали под широкоформатные мониторы, а графику немного улучшили.

The Settlers: Heritage of Kings

История с игрой The Settlers: Heritage of Kings, вышедшей в 2005 году, в очередной раз показала, что игроки крайне негативно принимают отказ от привычных игровых механик в экономических стратегиях, а также их упрощение. На эти же грабли потом наступила и студия Ubisoft, выпустив Anno 2205. В результате The Settlers: Heritage of Kings была слишком проста для экономической стратегии, но не слишком динамична для RTS, при этом растеряв почти всех преданных фанатов серии. Но если взглянуть на игру беспристрасно, то мы увидим довольно неплохую стратегию в средневековом сеттинге, увлекающую неторопливым геймплеем и приятной атмосферой.

Блицкриг

Начало нулевых было временем, когда вышло огромное количество игр разных жанров, посвященных событиям Второй мировой войны. Много среди них было и стратегий, и одной из первых популярных стратегий на эту тему была "Блицкриг", разработанная в 2003 году отечественной студией Nival Interactive.

Игру отличает приятная изометрическая графика и большое количество видов юнитов - более 40 образцов пехоты и 200 образцов реальной военной техники. В "Блицкриг" вы не можете строить базы, однако можете их захватывать, а боевые единицы приобретают опыт и улучшают характеристики. Игра послужила отличной базой как для выхода нескольких дополнений и второй и третьей части, так и для стратегий на движке "Блицкриг", например, "Карибский кризис" и "Сталинград".

Command & Conquer: Generals

Я уже получил немало критики, назвав некоторые игры серии Command & Conquer забытыми, и хотя назвать забытой игру Command & Conquer: Red Alert 3 я не осмелюсь, то вот падение интереса к популярнейшей в свое время игре Command & Conquer: Generals, вышедшей в 2003 году, довольно заметно. Причин для это несколько: фанатам серии не понравился уход от канонов Command & Conquer, а великолепные игры Command & Conquer: Red Alert 3 и Command & Conquer 3: Tiberium Wars, которые и сейчас отлично смотрятся в плане графики, оттянули на себя фанатов серии впоследствии.

А остальные любители стратегий стали играть в другие RTS с упрощенной экономической моделью и постоянными битвами, вышедшими позднее: Warhammer 40,000: Dawn of War с дополнениями и Company of Heroes. Но и в 2022 году стоит вспомнить легендарную Command & Conquer: Generals, ведь азартные и напряженные бои с множеством видов техники и пехотных юнитов увлекают, как и раньше, и никуда не делось высокое качество исполнения, как и в других играх Command & Conquer того периода, продуманный баланс, умный искусственный интеллект и отличный саундтрек.

Пишите в комментарии, какие еще стратегии стоит добавить в этот список?