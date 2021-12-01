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Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году

Давайте посмотрим, насколько дружелюбным стал Linux Mint, использую его так, как обычный пользователь и геймер использует Windows, даже не запуская "терминал".
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Уже много лет я встречаю в интернете статьи, сообщающие, что Linux Mint или Ubuntu достигли такого уровня удобства использования, что вполне могут заменить собой Windows даже для обычного, не особо подкованного в техническом плане пользователя. Последние пару лет авторы сообщают и о том, что в Linux стало все хорошо с играми, в первую очередь благодаря таким системам, как Proton от Steam, а количество доступных игр теперь стало измеряться тысячами.

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Но авторы этих статей обычно настолько хорошо разбираются в Linux, что ввести в терминал пару десятков команд по памяти или вносить правки в конфигурационные файлы им не составляет никакого труда. А в комментариях к этим статьям мы обычно видим продвинутых пользователей Linux, для которых обычные пользователи из экосистемы Windows воспринимаются как "ламеры" или "чайники" с недостаточными техническими знаниями, недостойные приобщиться к миру Linux.

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Но, думаю, гораздо интереснее взглянуть на Linux, а в частности на дружелюбный к новичкам Linux Mint, глазами пользователя Windows среднего уровня, каковым я и являюсь. Это уже не первая моя попытка знакомства с Linux Mint и иногда мне удавалось решать довольно сложные проблемы в нем, следуя по простому, доступному каждому пути — "гуглим проблему, вводим команды в терминал, получаем результат".

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Но в этот раз я решил проверить, насколько Linux Mint стал дружелюбен к пользователю, если попробовать пользоваться им так, как мы часто пользуемся ОС Windows — "из коробки", используя настройки доступные только в интерфейсе, не залезая в "дебри" и не трогая терминал. А заодно проверю, как обстоит дело с запуском игр, но не самых популярных, для которых есть готовые решения проблем запуска на Linux, а абсолютно случайных, с моего жесткого диска и из библиотеки Steam.

Устанавливать Linux Mint я буду на ПК с процессором Ryzen 5 1600, 32 ГБ DDR4, SSD накопителем Samsung  EVO объемом 1ТБ и видеокартой GeForce GT 1030. Для того чтобы скачать дистрибутив Linux Mint, надо перейти на официальный сайт проекта Mint.

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Первое затруднение для новичка - какую оболочку выбрать: Cinnamon, MATE или Xfce Edition? Рекомендуется выбирать Cinnamon, как более удобный, красивый и полный новых функций. К тому же он и разрабатывается в первую очередь для Linux Mint. Но оболочка MATE, по отзывам, работает быстрее, использует меньше ресурсов и более стабильна, чем Cinnamon. Я выбрал Cinnamon и скачал *.ISO файл с Linux Mint 20.2, который занимает всего 2 ГБ.

Чтобы создать загрузочный носитель, проще всего использовать утилиту Rufus.

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Инсталляция Linux Mint гораздо более удобна и продвинута, чем даже у Windows 11 — очень быстро загружается рабочая среда, аналогичная той, что используется во флешках с Windows PE. За несколько минут мы попадаем в систему, уже имеющую звук, поддержку высоких разрешений и все необходимые для установки программные компоненты.
Работающий с флешки инсталлятор Linux Mint 20.2 даже поддерживает двухмониторную конфигурацию, причем не топорно, как в Windows, отображая в моем случае картинку на телевизоре, так как его HDMI порт - первый, а выводя ее на монитор, подключенный по DVI.

Далее нам предстоит перейти к выбору диска для установки и тут все не так просто, ведь структура файловых систем Linux и Windows сильно различается. В моем случае сложность представляло то, что на SSD находился огромный раздел с играми, потерять который было нельзя ни в коем случае. Я воспользовался утилитой GParted, чтобы удалить разделы с Windows 11 и создать разделы для Linux Mint. Сказать, что это интуитивно понятно - нельзя, но не намного сложнее, чем разбивка диска под Windows.

Но если вы ставите Linux Mint на отдельный накопитель, таких проблем не будет, это очень просто. Установка, по сравнению с Windows, происходит молниеносно и мы попадаем в систему, готовую к работе.

Сразу можно запускать встроенный браузер Mozilla Firefox, серфить интернет, смотреть фильмы, слушать музыку. 

Некоторая дерганность в движении курсора мыши и не самая плавная работа браузера исчезли после установки рекомендованного видеодрайвера Nvidia 470.

Система работает быстро и плавно, потребление ресурсов совсем небольшое, сравнимое с Windows 10 LTSC. Без загрузки используется всего 1.3 ГБ ОЗУ, из немаленького объема в 32 ГБ.

На первый взгляд все замечательно, систему можно легко настраивать под себя, например, перенести панель задач влево, что уже недоступно на Windows 11. Но начинают вылезать мелкие огрехи, например, частично переведенные пункты меню. Они есть встречаются во многих местах, начиная от стартового меню.

Есть и в меню настройки дисплеев.

В окне аутентификации не переведено вообще ничего.

 Вторая особенность Linux Mint, вызывающая у меня неприятные чувства - это попытка масштабировать изображение на экране. Если на Windows мы легко выставляем 125% или 150%, то здесь доступно масштабирования только в два раза в настройках дисплеев и увеличение размеров шрифтов. Масштабирование в два раза на экране с разрешением FULL HD делает систему неработоспособной, а увеличение шрифтов приводит к тому, что они "едут" во многих местах, не умещаясь в своих окнах, вызывая крайне неприятное ощущение неряшливой системы.

Попытки играть

Но давайте попробуем то, ради чего большинство из вас читает этот блог - запуск игр. Steam в Linux Mint установить очень просто, достаточно кликнуть по кнопке "Загрузить Steam" на сайте.

Пара минут и Steam установлен и обновлен.

Не все игры в библиотеке Steam будут доступны к установке, что покажет значок "Доступно на Windows".

Эту проблему решает разрешение запуска игр через Proton в настройках клиента Steam.

Теперь Fallout легко устанавливается и запускается.

Удалось без проблем поиграть и в старенькую тактическую стратегию Jagged Alliance.

А вот запуск игры Enclave под Linux пару лет назад вызывал на моем ПК дикие проблемы с цветами. Попробуем, как обстоит дело сейчас, с использованием Proton.

Проблемы с цветами исчезли, но появилось дрожание персонажа и дерганье камеры, делающее игровой процесс практически невозможным.

Попытки добавления случайных сторонних игр в Steam и их запуск не привели ни к чему. Age of Empires II: HD Edition, They Are Billions, Heroes of Might and Magic V, Disciples II: Dark Prophecy - не запустилось ничего, вызывая или ошибку, или отсутствие какой-либо реакции. Смена версии Proton не помогла.

Но одним Proton "легкий" запуск игр на Linux не ограничивается, и мы попробуем надстройку над Wine PlayOnLinux.

Список поддерживаемых в PlayOnLinux игр очень обширен.

Попробовав список игр выше, которые не пошли под Proton, удалось запустить только Disciples II: Dark Prophecy. Причем игра работала с модом на широкоформатное разрешение.

Понравилось и то, что в Linux Mint скриншоты из игр легко делаются и сохраняются через обычный Print Screen.

Итоги

Linux Mint 20.2 оставил противоречивые впечатления: удобная и быстрая установка, готовность к работе "из коробки" и отличная производительность. Но при этом проблемы с запуском игр и огрехи интерфейса и масштабирования экрана. Я более чем уверен, потратив время, можно было найти решения для этих игр и запустить их, как и исправить проблему с масштабированием. Но, во-первых, это будет требовать больших знаний, чем есть у обычного пользователя Windows.


Во-вторых, если вам нужны игры, то не лучше ли продолжать пользоваться Windows, а не искать решения проблем и тратить время на Linux? Каждая система хороша в своей нише и Linux Mint 20.2 отлично подойдет, например, к бюджетному ноутбуку, продающемуся без операционной системы. Для пользователя, который только серфит интернет, смотрит фильмы и слушает музыку. К примеру, для HP 245 G8 (32M44EA) из Регарда.

Или для Lenovo V14 (82C2001ARU).

При этом не будем забывать, что Linux Mint бесплатен и легален в использовании и обеспечит лучшую производительность на бюджетном "железе", чем Windows. А вдобавок, гораздо более устойчив к вирусам и троянам.

Ну а в плане совместимости игр я вынужден констатировать тот факт, что даже несмотря на Proton и PlayOnLinux называть Linux Mint игровой системой еще рано. Воз и ныне там, несмотря на то, что годы идут: какие-то игры не запускаются, а какие-то работают с глюками. Даже несмотря на то, что я запускал очень легкие в плане системных требований игры, для которых достаточно библиотек DirectX 9.0c.  


Пишите в комментарии, а вы пробовали играть в Linux? И какие игры у вас не "пошли"?



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