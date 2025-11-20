Не иначе как катастрофой положение дел на рынке комплектующих для ПК назвать нельзя. Оперативная память взлетела в цене практически в два раза, и это только начало глубокого системного кризиса, который, по заявлениям экспертов, продлится не менее года. Дефицит чипов памяти настолько острый, что предложения производителей сметаются по любым ценам, и сегодня мы только в самом начале периода дефицита, который пока острее всего заметен на выросшей стоимости ОЗУ для ПК и ноутбуков.

Дальше будут дорожать все электронные устройства, в которых используются чипы памяти, от SSD-накопителей и смартфонов до USB-флешек и видеокарт. Все мощности производителей чипов перенаправляются в сегмент ИИ-ускорителей, где спрос огромен, а вложенные крупными компаниями средства исчисляются сотнями миллиардов долларов. А потребительский сектор товаров, как и во времена майнинг-бума, оказывается на втором месте. Компании AMD и Nvidia, по сообщениям СМИ, уже собираются сокращать или даже полностью прекращать выпуск видеокарт недорогого и среднего сегмента из-за дефицита чипов памяти.

Но видеокарты, уже бывшие дорогим и дефицитным товаром в 2017-м и 2022-м годах, когда майнеры сметали с полок магазинов практически любые модели по любой цене, — все-таки товар не первой необходимости. Да, геймеры, оставшиеся без видеокарт в то время, очень страдали, но невозможность поиграть в любимую игру — это не критично, да и был выход в виде недорогих «затычек» типа GeForce GT 1030 и GeForce GTX 1650 или встроенной в процессоры графики. А вот модули ОЗУ — компонент гораздо более критичный и важный, ведь без них не обойдется ни игровой, ни офисный ПК, ни рабочая станция, где объем оперативной памяти обычно более 32 ГБ.

Пока основной удар дефицита приняли на себя именно мощные ПК для работы и игровые системы, для которых 32 ГБ быстрой оперативной памяти давно стали разумным минимумом. Цены выросли сильнее всего на именно на модули ОЗУ с большим объемом и высокой частотой, например, на очень востребованные для игровых ПК 16-гигабайтные планки памяти DDR5 6000 МГц, которые практически всегда ставят в ПК парами. Но и оперативная память стандарта DDR4 такого же объема тоже выросла в цене в магазинах и маркетплейсах уже практически в два раза.

Вот такую картину можно увидеть на Яндекс Маркете, если ввести в поиск модули памяти DDR5 комплектом из пары штук общим объемом 32 ГБ и отсортировать их по возрастанию цены.

А вот так выглядят «недорогие» модули ОЗУ стандарта DDR4 такого же объема. Оперативная память на глазах становится буквально золотой, и эксперты, например, из компании Counterpoint Research, прогнозируют рост ее стоимости еще как минимум на 50% в течение следующего года.

И в таких условиях сборка актуального игрового ПК становится очень затратным делом, а ведь цены комплектующих для ПК и до дефицита оперативной памяти были очень высокими из-за курса доллара и проблем с логистикой из-за параллельного импорта. Сегодня я предлагаю подсчитать, во сколько обойдется оптимальный игровой ПК в конце осени 2025 года, взяв примеры цен на маркетплейсе Яндекс Маркет.

Но, скорее всего, когда блог выйдет в печать, цены на ОЗУ вырастут еще сильнее, и мне даже становится интересно, где находится та отметка цены, по которой пользователи ПК просто перестанут ее покупать, ожидая лучших времен? Компьютер будем собирать добротный, среднего уровня, но без излишеств и переплаты за ненужные функции. Он должен позволить вам пройти все новинки игр на высоких настройках графики в разрешении Full HD и с комфортной кадровой частотой. А начнем, как обычно, с выбора процессора — ведь это основа любого игрового компьютера, которая определяет все остальные компоненты, которые имеет смысл покупать в него.

Процессор

Как вы уже поняли, за игровой ПК теперь придется отдать гораздо большую сумму, чем пару месяцев назад, и надо на чем-то экономить при его сборке. Но только не на процессоре, ведь именно он определяет срок актуальности компьютера и то, какую видеокарту можно будет в него установить. И, покупая сегодня новый и актуальный игровой компьютер, разумным минимумом станет шестиядерный процессор Ryzen 5 7500F. В конце 2025 года нет смысла собирать новый игровой ПК на более слабых моделях, ведь после повышения цен на ОЗУ и за них тоже придется отдать круглую сумму.

Поэтому, если вам нужен недорогой игровой ПК с процессорами Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F, то комплектующие для него стоит поискать на «Авито», так он будет гораздо выгоднее и не сильно ударит по вашему бюджету. Также нет смысла в игровой сборке на бюджетном процессоре для платформы AM5 — Ryzen 5 8400F, ведь по производительности он совсем недалеко ушел от шестиядерников прошлого поколения, но требует более дорогую материнскую плату AM5, цены на которые все еще довольно высоки, и память стандарта DDR5, которая обойдется гораздо дороже аналогичного по объему комплекта DDR4.

Кулер процессора

На Яндекс Маркете появилось довольно много кулеров от малоизвестных китайских брендов, которые стоят на четверть и даже более дешевле моделей от именитых брендов. И здесь экономия будет вполне оправдана, так как процессорный кулер — вещь довольно простая, и ломаться там практически нечему. Даже если вентилятор на нем не очень качественный, заменить его на новый через год-два не составит проблемы. Да и наш процессор Ryzen 5 7500F не отличается высоким тепловыделением, так что стандартная башня с четырьмя тепловыми трубками и вентилятором-«стодвадцаткой» с ним легко справится. Именно такой кулер Tianjifeng мы и возьмем.





Материнская плата

На фоне диких цен на ОЗУ довольно высокая стоимость материнских плат AM5 уже не так пугает. Поэтому сильно экономить мы не будем и возьмем неплохую плату Gigabyte B650M D3HP AX на чипсете AMD B650, которая справится не только с процессором Ryzen 5 7500F, но и с восьмиядерным Ryzen 7 7700, так что потенциал для апгрейда у этого ПК будет неплохой.

Оперативная память

Глядя на стоимость оперативной памяти, ощущаешь всю абсурдность ситуации, ведь она уже стоит дороже, чем выбранный нами в этот ПК процессор. А чтобы вы поняли всю серьезность проблемы, то уточню, что, начиная писать этот блог 19 ноября, я нашел несколько предложений ОЗУ DDR5 объемом 32 ГБ на Яндекс Маркете дешевле 19 000 рублей, а когда вернулся к его написанию на следующий день, все они уже были распроданы. Цена подобных модулей на глазах перевалила за 23 000 рублей и продолжает расти. Причем способы экономии, которые я недавно привел в блоге «Рекордно высокие цены на ОЗУ осенью 2025 года — как грамотно сэкономить на ее покупке в игровой ПК», уже практически не работают.

Поиск ОЗУ с частотой 5600 МГц и высокими таймингами уже не всегда поможет, все дешевые модули во многих магазинах раскупили, и самыми часто предлагаемыми теперь оказались модули DDR5 с частотой 6000–6400 МГц. Что же, выхода нет, и придется ставить именно такие, несколько избыточные по скорости для Ryzen 5 7500F модули ОЗУ, например, Netac Z NTZED5P64DP-32S с частотой 6400 МГц и объемом 32 ГБ. И они обойдутся нам в 23 390 рублей, дороже, чем любой другой компонент этого ПК, кроме видеокарты. Но с такими темпами роста цен комплект ОЗУ DDR5 объемом 32 ГБ может обогнать в стоимости даже видеокарту среднего уровня и стать самой затратной покупкой в новый компьютер.

Видеокарта

Начиная выбирать видеокарту в эту сборку, я понял, что у меня для вас есть еще одна плохая новость. Цена популярных моделей видеокарт тоже начала расти, поэтому с покупкой видеокарты нужно поторопиться, тем более что на носу традиционный рост цен перед новогодними праздниками. Например, большинство предложений GeForce RTX 5060 на Яндекс Маркете уже приблизились или даже перевалили за отметку в 35 000 рублей. Такую модель мы и возьмем, MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X, так как она остается одной из самых оптимальных по соотношению цены и производительности в играх в разрешении 1080p, даже несмотря на всего 8 ГБ видеопамяти.

SSD-накопитель

Про SSD-накопители объемом 2 ТБ в игровых сборках среднего уровня теперь придется забыть, ведь объем SSD — это единственное, на чем можно сэкономить, не потеряв драгоценные FPS в играх. Поэтому в этот ПК мы возьмем модель объемом 1000 ГБ — ADATA XPG GAMMIX S60, быструю и достаточно надежную, так что за сохранность ваших файлов переживать не придется. Скорость чтения у этого SSD достигает 5000 МБ/с, а скорость записи — 3200 МБ/с. Радиатор у этой модели довольно простой, и если вам будут нужны более низкие температуры, то можно воспользоваться комплектным радиатором от материнской платы, который более массивный.

Блок питания

Одной из самых популярных моделей блоков питания мощностью 500 ватт на Яндекс Маркете стал Deepcool GAMERSTORM PF500X, и это неудивительно. Ведь за столь скромную цену он предлагает сертификат энергоэффективности 80 PLUS Bronze и набор всех необходимых защит, включая NLO — работу без нагрузки. Его мощности хватит нам с запасом, так как энергопотребление Ryzen 5 7500F составляет всего 90 ватт даже в тяжелом рабочем софте, а у GeForce RTX 5060 аппетиты тоже весьма скромные — всего 145 ватт.

Корпус

Еще один компонент ПК, на котором можно сэкономить, практически ничего не потеряв, — это корпус. Разницы сегодня между моделями за 3000 и за 6000 рублей совсем немного. И там, и там используется тонкий металл, и, переплачивая несколько тысяч рублей, мы получаем в основном качество сборки, более надежные и тихие предустановленные вентиляторы и разнообразные мелочи, которые делают сборку ПК более удобной, но без которых вполне можно обойтись.

Поэтому сегодня мы возьмем корпус Alseye Warrior-B, который стоит всего 3225 рублей, но за эту цену предлагает приличную вместительность, видеокарты в него помещаются длиной до 300 мм, так что наша GeForce RTX 5060 влезет без проблем и еще место останется. А еще — боковую крышку из закаленного стекла и отлично продуваемую переднюю панель с интересным дизайном, в котором используется тканевая лента.

Итоги

Да уж, мы собрали весьма средний игровой ПК, экономя почти на всех комплектующих, а его цена перевалила за 100 000 рублей даже с картой «Пэй», которая дает неплохую скидку. А без нее за него и вовсе придется отдать 107 593 рубля, совсем недавно за такую стоимость можно было собрать топовый игровой компьютер. Да и месяц назад мы бы без особых проблем поставили в эту сборку видеокарту GeForce RTX 5060 Ti с объемом видеопамяти 16 ГБ.

Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу роста цен на ОЗУ и будете ли покупать память по такой цене? Обращу ваше внимание, что примеры цен на момент выхода блога могут измениться, причем как в сторону повышения, так и в обратную.

