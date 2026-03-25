События в мире Михаил Андреев
В Нижнем Новгороде завершена подготовка к производству автомобилей возрождённого бренда Volga
Первая машина уже поехала по конвейеру.

Вокруг автомобилей возрождённого бренда Volga сейчас достаточно много «хайпа» в среде автолюбителей. Мало того, что это едва ли не единственный отечественный автомобильный бренд, ассоциирующийся с высоким статусом, так ещё и запятнать свою репутацию он попросту не успел. Кроме того, в качестве основы для первых возрождённых автомобилей этого бренда были выбраны машины китайского бренда Geely, также являющегося в России наиболее желанным среди всех «китайцев» из-за своей связи с Volvo и приверженности классическому европейскому дизайну.

Источник изображения: VOLGA.

И вот сегодня пресс-служба Volga отрапортовала о завершении на заводе подготовки к серийному производству машин. Как отметили на предприятии, первая машина уже начала своё движение по конвейеру.

Изначально модельный ряд Volga будет состоять из трёх автомобилей: седана D-класса, кроссовера С-класса и кроссовера D-класса. Пока что был анонсирован только кроссовер D-класса Volga K50, являющийся клоном Geely Monjaro с доработками под российские условия эксплуатации.

По плану, продажи новых «Волг» начнутся летом текущего года. Цены пока не объявлены, но хотелось бы верить, что машины по стоимости будут хотя бы немного приближены к стоимости своих прототипов у себя на родине в Китае. Потому что в противном случае смысла в таком автомобиле для рядового потребителя немного. Да, таксопарки смогут закупать «Волги» в рамках закона о локализации машин для такси, но на этом без адекватного ценообразования будет всё.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #транспорт #geely #volga #volga k50
