После уже объявленного фильма «Охота на Голлума» (The Hunt for Gollum) франшиза «Властелин колец» получит еще одно продолжение – Тень прошлого. Проект обсуждают как отдельную историю, основанную на эпизодах, которые не попали в ранние экранизации.
Информацию в соцсети Х озвучил режиссер Питер Джексон (Peter Jackson) – автор оригинальной кинотрилогии. Сначала он рассказал о работе над «Охотой на Голлума», релиз которой по-прежнему запланирован на 2027 год. Затем он упомянул следующий фильм и обсудил его вместе с телеведущим Стивен Кольбер (Stephen Colbert).
Кольбер давно интересуется произведениями Джона Толкина (John Ronald Reuel Tolkien) и участвовал в обсуждении идеи нового проекта. Речь идет о том, чтобы экранизировать части «Братства кольца», которые не вошли в фильмы начала 2000-х.
В центре – несколько глав, которые можно выстроить в отдельную сюжетную линию. На их основе и строится «Тень прошлого» (Shadow of the Past).
По предварительному описанию, действие разворачивается через 14 лет после смерти Фродо. В истории участвуют Сэм, Мерри и Пиппин. К ним добавляется дочь Сэма – Элеонора. Она пытается разобраться в событиях прошлого и понять, почему Война Кольца едва не была проиграна еще до своего начала. Узнать все подробности анонса фильма и общения Джексона с Кольбером вы можете из видео в аккаунте Warner Bros соцсети Х.
Других деталей пока нет: проект анонсировали недавно, студия раскрыла только общий замысел.