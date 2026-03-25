Студия Warner Bros анонсировала новый фильм по вселенной «Властелина колец», получивший название «Тень прошлого»

После уже объявленного фильма «Охота на Голлума» (The Hunt for Gollum) франшиза «Властелин колец» получит еще одно продолжение – Тень прошлого. Проект обсуждают как отдельную историю, основанную на эпизодах, которые не попали в ранние экранизации.

Изображение - ChatGPT

Информацию в соцсети Х озвучил режиссер Питер Джексон (Peter Jackson) – автор оригинальной кинотрилогии. Сначала он рассказал о работе над «Охотой на Голлума», релиз которой по-прежнему запланирован на 2027 год. Затем он упомянул следующий фильм и обсудил его вместе с телеведущим Стивен Кольбер (Stephen Colbert).

Кольбер давно интересуется произведениями Джона Толкина (John Ronald Reuel Tolkien) и участвовал в обсуждении идеи нового проекта. Речь идет о том, чтобы экранизировать части «Братства кольца», которые не вошли в фильмы начала 2000-х.

В центре – несколько глав, которые можно выстроить в отдельную сюжетную линию. На их основе и строится «Тень прошлого» (Shadow of the Past).

По предварительному описанию, действие разворачивается через 14 лет после смерти Фродо. В истории участвуют Сэм, Мерри и Пиппин. К ним добавляется дочь Сэма – Элеонора. Она пытается разобраться в событиях прошлого и понять, почему Война Кольца едва не была проиграна еще до своего начала. Узнать все подробности анонса фильма и общения Джексона с Кольбером вы можете из видео в аккаунте Warner Bros соцсети Х.

Других деталей пока нет: проект анонсировали недавно, студия раскрыла только общий замысел.