Необходимо принять меры по защите отечественного рынка до того, как конкуренты начнут возвращаться в Россию.

25 марта президент РФ Владимир Путин провёл заседание Совета по культуре и искусству. В формате видеоконференции спикеры подняли самые актуальные вопросы, в том числе касательно киноиндустрии. Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков заметил, что еще год назад глава государства поручил своему помощнику Владимиру Мединскому разработать полноценную программу квотирования иностранных фильмов, которые должны выходить в российский прокат. Речь идет об установлении количественных ограничений (квоты) на объем зарубежных лент, которые могут быть показаны в кинотеатрах страны.

Тогда Путин заявил о необходимости принять меры по защите отечественного кинорынка еще до того, как западные партнеры станут возвращаться. Однако, по словам Никиты Михалкова, пока система квотирования не разработана. Президент попросил своего помощника Владимира Мединского «реализовать в жизнь как можно быстрее» соответствующий законопроект.

Министр культуры Ольга Любимова сказала, что сложность в реализации проработки данного вопроса заключалась исключительно в технических деталях. Система квотирования требуют сложной юридической процедуры, поскольку в этой цепочке участвуют правообладатели, прокатчики и кинотеатральные сети.

Глава государства также сказал, что председатель Китай предложил организовать «совместное производство кинопродукции». Напомним, в 2025 году в России отечественные фильмы доминировали в прокате, занимая почти 77% кассовых сборов. При этом, как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследовательского центра КГ Progress, в прошлом году 88% фильмов с государственной поддержкой оказались коммерчески неуспешными: из 41 кинолент окупились лишь пять.