В бытовом газе в странах Западной Европы выявили повышенные уровни бензола

Американские ученые взяли пробы газа в 72 домах Великобритании, Нидерландов и Италии. Результат оказался неутешительным: среднее содержание бензола в британском газе превысило североамериканский уровень в 37 раз, в Нидерландах — в 66,5 раза. Максимальные значения зафиксировали в Лондоне (200 ppmv) и Амстердаме (73 ppmv), хотя нормой считается 1,6 ppmv.

Бензол — вещество первого класса опасности. Оно вызывает лейкемию, повреждает костный мозг и ДНК. Безопасного уровня воздействия не существует.

Авторы работы выяснили еще одну проблему. Около 40% кухонь в обследованных домах имеют постоянные утечки газа, даже когда плиты выключены. В 9% случаев уровень утечек превышал европейские нормативы.

Сложность в том, что в Великобритании и Нидерландах в газ добавляют слишком мало одорантов — веществ, которые дают характерный запах. Жители могут не почувствовать опасную концентрацию.

Бензол не добавляют в газ намеренно. Это природный компонент, который остается в сырье после добычи. Полностью удалить его технически возможно, но в большинстве стран Европы такого требования нет.