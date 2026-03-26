Семья фермеров из США отказалась продать землю по цене в 7 раз выше рыночной

В американском штате Кентукки разгорелся конфликт между фермерами и технологической компанией, которая захотела построить на их земле дата-центр для ИИ. Семья Хаддлстоун отказалась от сделки, несмотря на сумму $26 миллионов. 82-летняя Ида Хаддлстоун (Ida Huddlesone) и ее дочь Делсия Бэр (Delcia Bahr) владеют 485 гектарами сельхозугодий. В прошлом году к ним пришел риелтор с предложением от крупной технологической компании. Цена за гектар более чем в семь раз превышала рыночную стоимость земли в округе.

Дочь объяснила: их деды и прадеды жили на этой земле, платили налоги, кормили страну. Во времена Великой депрессии они выращивали пшеницу и обеспечивали людей хлебом, когда у тех не было ничего. Представители технологических компаний часто обещают местным жителям рабочие места и экономический рост. Но Хаддлстоун не верит этим обещаниям. По ее словам, строительство дата-центра создает временные рабочие места, а после завершения проекта персонал для обслуживания почти не нужен.

После отказа семьи компания изменила планы и теперь намерена разместить свой объект на соседних участках. Она уже подала заявку на изменение зонирования для 28 сельскохозяйственных наделов общей площадью более 809 гектаров.