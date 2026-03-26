Расширение производства Micron в Сингапуре потребует 400–500 силовых трансформаторов

Развертывание серверов для искусственного интеллекта требует огромных объемов памяти HBM. Все крупные производители — Micron, Samsung Electronics и SK hynix — одновременно расширяют мощности на трех континентах. Но теперь узким местом оказалась не технология, а электротехническая инфраструктура.

Сингапурский проект Micron, запуск которого намечен на конец 2028 года, потребует в два-три раза больше трансформаторов, чем обычный завод. Ни один тайваньский производитель не может в одиночку даже за год обеспечить такой объем. При этом аналогичные стройки идут в Айдахо, Нью-Йорке, Хиросиме и на Тайване.

Крупные поставщики тяжелого электрооборудования Fortune Electric и Allis Electric уже подняли цены на 20–30%. Причина — резкий рост заказов и удорожание меди и другого сырья. Некоторые производители трансформаторов вообще отказались участвовать в крупных полупроводниковых проектах, ссылаясь на невозможность соблюсти сроки и объемы.

Ситуацию усугубляет то, что те же трансформаторы нужны для центров обработки данных, систем хранения энергии и расширения электросетей. Задержки с поставками оборудования, скорее всего, приведут к сдвигу сроков запуска заводов и, как следствие, к дефициту памяти, на которую рассчитывают покупатели ИИ-оборудования.