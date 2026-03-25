Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производитель лёгких самолётов ЛМС-901 «Байкал» построит новый литейный цех
Масштаб производства надо наращивать.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) расширяет производственные мощности в преддверии относительно скорого начала производства лёгких самолётов ЛМС-901 «Байкал». Как сообщил сегодня губернатор Свердловской области Денис Паслер, предприятие уже строит новый литейный цех.

Источник изображения: Минпромторг России.

Когда начнётся серийное производство «Байкалов», пока не вполне ясно, но его версия с российским двигателем ВК-800 впервые поднялась в небо в конце прошлого года. Сертификация самолёта в его импортозамещённом варианте запланирована на текущий год.

Напомним, что ЛМС-901 «Байкал» создаётся как замена Ан-2: новый лёгкий пассажирский самолёт будет осуществлять рейсы как внутри региона, так и между соседними регионами, преимущественно теми, куда добраться иными транспортными средствами либо невозможно вовсе, либо несоразмерно дорого и долго.

#россия #экономика #авиация #промышленность #гражданская авиация
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter