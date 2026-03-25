Масштаб производства надо наращивать.

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) расширяет производственные мощности в преддверии относительно скорого начала производства лёгких самолётов ЛМС-901 «Байкал». Как сообщил сегодня губернатор Свердловской области Денис Паслер, предприятие уже строит новый литейный цех.

Источник изображения: Минпромторг России.

Когда начнётся серийное производство «Байкалов», пока не вполне ясно, но его версия с российским двигателем ВК-800 впервые поднялась в небо в конце прошлого года. Сертификация самолёта в его импортозамещённом варианте запланирована на текущий год.

Напомним, что ЛМС-901 «Байкал» создаётся как замена Ан-2: новый лёгкий пассажирский самолёт будет осуществлять рейсы как внутри региона, так и между соседними регионами, преимущественно теми, куда добраться иными транспортными средствами либо невозможно вовсе, либо несоразмерно дорого и долго.