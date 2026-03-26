Global_Chronicles
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
В Китае показали новое поколение роботизированных боевых систем, действующих группами.

26 марта CCTV News опубликовало кадры испытаний роботизированных «волчьих стай», разработанных Китайским научно-исследовательским институтом автоматизации вооружений. По данным госканала, новые роботы отличаются от предыдущих версий усиленной конструкцией и с возможностью распределения задачи в группе.

 

Скриншот из видео CNR.cn

Разработчики заявили, что роботы получили более прочный корпус и обновленную систему управления на основе искусственного интеллекта. Обновленный алгоритм позволяет технике действовать автономно и согласованно.

Скриншот из видео CNR.cn

Каждый робот в группе выполняет конкретную функцию. Одни отвечают за разведку и поиск целей — их называют «Тени»*. Другие предназначены для атаки — это «Окровавленные»*. Третьи обеспечивают поддержку и координацию, их обозначили как «Полярные»*. По сути, разработчики повторили структуру обычного подразделения, но в роботизированном виде.

Разработчики делают ставку на использования подобного рода групп в городских условиях, характеризующихся плотной застройкой, ограниченным пространством. Такого рода локации потенциально несут в себе высокую опасность для человека в условиях вооруженных конфликтов. По замыслу, именно в таких ситуациях роботы должны заменить людей. Операторы управляют роботами голосом или при помощи перчаток с датчиками, находясь в составе группы. Это позволяет отдавать команды прямо во время движения группы и корректировать действия без задержек.

Скриншот из видео CNR.cn

* машинный перевод

#китай #робототехника #ии #военные технологии #роботы
Источник: weibo.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

