События в мире Михаил Андреев
Первые 16 серийных спутников российского аналога Starlink выведены на орбиту
Система называется «Рассвет» и предназначена для обеспечения широкополосной связи в любой точке мира.

Компания «Бюро 1440», которой поручено создание низкоорбитальной системы широкополосной спутниковой связи «Рассвет», отчиталась о важном этапе в реализации данного проекта. Вчера вечером состоялся успешный запуск ракеты-носителя с первыми шестнадцатью серийными спутниками данной системы. Спутники успешно вышли на опорную орбиту и были взяты под управление наземными средствами компании. Далее спутникам предстоит полная проверка всех бортовых систем и выход на целевую орбиту.

Источник изображения: «Бюро 1440».

Как отметили в «Бюро 1440», произошедшее событие является одним из важнейших в отечественной спутниковой связи: от экспериментальных запусков предсерийных спутников до пакетного запуска сразу 16 серийных спутников прошло всего 1000 дней, или меньше трёх лет.

По плану, система «Рассвет» будет состоять из нескольких сотен спутников, обеспечивающих доступ в интернет в любой точке планеты на скорости до 1 Гбита в секунду — в зависимости, естественно, от погодных и географических условий. Можно ли через этот спутниковый интернет будет без различных средств из трёх букв заходить в «замедленные» и заблокированные в России сервисы, пока вопрос, ответа на который нет.

Сколько времени потребуется на полную реализацию данного проекта, неясно. Возможно, в перспективе, по мере увеличения производства спутников в России, их можно будет запускать пакетами не по 16, а сразу по 100 единиц. В противном случае стать полноценным конкурентом системе Starlink от американской компании SpaceX не получится ни по уровню покрытия, ни по скорости обмена данными.

#россия #технологии #экономика #техника #космос #промышленность #наука #интернет #starlink #связь #спутниковый интернет #«рассвет»
Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
16:02
Дай угадаю - вы диванный эксперт, который никогда не запускал эмуль?
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Evgeniy Dyachkov
15:57
Гениально шеф! И пилоты, не чтобы уйти на запасной аэродром или хотя бы на второй круг будут рисковать с ненулевыми шансами, если и не разбиться, то жёстко грохнутся или выкатится с полосы...
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
Waramagedon
15:53
не убьёт, рубильник электричества в руках человека.
Гонка за производством памяти для ИИ уперлась в нехватку трансформаторов и рост цен на 30%
Waramagedon
15:50
лучше высер чем наблюдать гомосеков.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Кантемир Агузаров
15:48
Маловато будет
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
El Grechko
15:46
Васюта, ну блин, 8 лет магазину. Если данные ниже верны, у Свини 2.4% рынка. И это на постоянной системе жизнеобеспечения. 3% - это меньше доли вечно "не таких" покупателей, которые упорно борятся с м...
Epic Games против всех — как создаётся новая игровая империя
Aleks Aleks
15:37
Задрали уже этими новостями с удачными покупками.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
Алексей Кузнецов
15:27
Поменять бы Гейтсу местами хер и нос. Для обновления интерфейса.
Windows 11 может получить компактную панель задач
Ник Картман
15:17
Теперь это выглядит как pubg😂
Двигатели нового кроссовера Lada Azimut подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6»
swr5
15:15
Следующая новость будет про то, что он продал этот монитор за 200$.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
