Компания «Бюро 1440», которой поручено создание низкоорбитальной системы широкополосной спутниковой связи «Рассвет», отчиталась о важном этапе в реализации данного проекта. Вчера вечером состоялся успешный запуск ракеты-носителя с первыми шестнадцатью серийными спутниками данной системы. Спутники успешно вышли на опорную орбиту и были взяты под управление наземными средствами компании. Далее спутникам предстоит полная проверка всех бортовых систем и выход на целевую орбиту.

Источник изображения: «Бюро 1440».

Как отметили в «Бюро 1440», произошедшее событие является одним из важнейших в отечественной спутниковой связи: от экспериментальных запусков предсерийных спутников до пакетного запуска сразу 16 серийных спутников прошло всего 1000 дней, или меньше трёх лет.

По плану, система «Рассвет» будет состоять из нескольких сотен спутников, обеспечивающих доступ в интернет в любой точке планеты на скорости до 1 Гбита в секунду — в зависимости, естественно, от погодных и географических условий. Можно ли через этот спутниковый интернет будет без различных средств из трёх букв заходить в «замедленные» и заблокированные в России сервисы, пока вопрос, ответа на который нет.

Сколько времени потребуется на полную реализацию данного проекта, неясно. Возможно, в перспективе, по мере увеличения производства спутников в России, их можно будет запускать пакетами не по 16, а сразу по 100 единиц. В противном случае стать полноценным конкурентом системе Starlink от американской компании SpaceX не получится ни по уровню покрытия, ни по скорости обмена данными.