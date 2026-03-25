Запуск миссии «Артемида II», первой пилотируемой миссии на Луну с 1972 года, запланирован на начало апреля 2026 года. Ожидается, что звук запуска ракеты SLS будет слышен на расстоянии десятков километров.

После нескольких переносов NASA планирует запуск миссии «Артемида II» (Artemis II) на начало апреля 2026 года. Все желающие могут следить за запуском ракеты SLS (Space Launch System) в прямом эфире в соцсетях американского космического агентства.

Изображение: нейросеть freepikМногие любители космоса на месте могут наблюдать за событием со специальных смотровых площадок рядом с Космическим центром имени Кеннеди во Флориде. Однако запуск ракеты будет слышен со значительно большего расстояния, как сообщает clickorlando.com.

Согласно исследованию, во время запуска ракеты-носителя в рамках миссии Artemis I в ноябре 2022 года на расстоянии 1,5 километра уровень шума достиг 136 децибел. Это примерно так же громко, как звук взлетающего реактивного двигателя на близком расстоянии. Даже на расстоянии пяти километров от стартовой площадки уровень шума составлял 129 децибел — громче, чем звук бензопилы или отбойного молотка.

По оценкам аэрокосмического инженера Марка Аршамбо из Флоридского технологического института, звук запуска ракеты SLS будет слышен на расстоянии более 70 километров. Это расстояние примерно соответствует расстоянию до городов Орландо и Дейтона-Бич.

Интересно, что из-за большого расстояния жители Орландо уже смогут увидеть ракету в небе к тому моменту, когда до них донесется звук запуска. В идеальных условиях звуку требуется приблизительно 3,5 минуты, чтобы преодолеть 70 километров.

Однако это также зависит от ветровых условий. Если ветер дует с Атлантики, он переносит звук в сторону Орландо, говорит Аршамбо. Кроме того, деревья и здания могут влиять на распространение шума от ракеты.