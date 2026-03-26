По словам первой леди, внедрение обучения на основе ИИ будет способствовать «долгосрочному экономическому превосходству» США.

В среду, 25 марта, человекоподобный робот прошёл по застеленному красной ковровой дорожкой коридору Белого дома, сопровождая первую леди США Меланию Трамп на мероприятие, где она призвала к более широкому использованию искусственного интеллекта в образовании. Об этом сообщает Reuters.

Супруга президента США Мелания Трамп и человекоподобный робот Figure 03. Скриншот видео U.S. NETWORK POOL / Reuters

Робот-гуманоид Figure 3 присоединился к Мелании Трамп в Восточном зале, чтобы поприветствовать участников саммита «Вместе создаем будущее», посвященного технологиям.

«Я благодарен за возможность быть частью этого исторического движения, направленного на расширение возможностей детей с помощью технологий и образования», – сказал робот, приветствуя гостей мероприятия на одиннадцати языках.

Мелания Трамп отметила, что Figure 03 стал первым человекоподобным роботом американского производства, который посетил резиденцию президента США. Первая леди использовала его появление, чтобы подчеркнуть необходимость сотрудничества правительств стран и крупных технологических компаний в использовании ИИ в процессе обучения. Она сказала, что скоро искусственный интеллект переместится из телефонов в человекоподобные машины, которые «будут приносить пользу».

Кроме того, первая леди поведала о том, как в ближайшем будущем человекоподобный робот в роли учителя быстро сможет быстро получить доступ к классическим дисциплинам (математика и другие предметы), чтобы предоставить учащимся возможность персонализированного образования, которое основано на скорости обучения и «эмоциональном состоянии».

Reuters отмечает, что Линда Макмэн, министр образования США, сидя в первом ряду, улыбалась, когда Мелания Трамп говорила об образовательных реформах. Именно Макмэн поручена реализация программы президента Дональда Трампа по сокращению Федерального министерства образования.

«Мы можем ускорить продвижение цивилизации вперед, когда предприятия внедряют инновации, правительство создает масштабы, а наши рынки капитала финансируют распространение этих новых технологий», – сказала Мелания Трамп.

При этом супруга президента США предупредила и об опасностях, которая связана с развитием технологий. В этом её поддержала Брижит Макрон, супруга французского лидера. Она высоко оценила усилия властей своей страны по ограничению времени, которое дети проводят перед экранами компьютеров и в социальных сетях.

Как отмечает Reuters, в настоящее время Китай постоянно демонстрирует своих передовых человекоподобных роботов, стремясь занять доминирующее положение в этой новой сфере рынка.

Мелания Трамп подчеркнула наличие глобальной конкуренции за интеллектуальную собственность и заявила, что внедрение обучения на основе ИИ будет способствовать «долгосрочному экономическому превосходству» США.