Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Челябинске наладили серийное производство отечественных снегоуплотнительных машин
В частности, для профессионального поддержания горнолыжных склонов в нужном состоянии.

Производство узкоспециализированной техники в прежнем уже безвозвратно ушедшем мире было вотчиной нескольких компаний, поставлявших свою продукцию по всему миру. В 2022 году их взаимодействие с Россией в одностороннем порядке прекратилось, и стране не оставили другого выхода, кроме как налаживать пусть и штучное, но всё же собственное производство такой спецтехники.

Источник изображения: UMG.

В частности, группа компаний UMG сегодня сообщила о налаживании производства отечественных снегоуплотнительных машин (ратраков) модели PT6. Данная техника применяется в процессе обслуживания горнолыжных склонов и равнинных лыжных трасс, но также её можно использовать для работы на автомобильных дорогах и аэродромах.

Как сообщает производитель, уровень локализации данной машины составляет 85%: помимо всего прочего ратрак оснащён 313-сильным двигателем производства Ярославского моторного завода (ЯМЗ).

Что касается технических характеристик, то ратрак от UMG может двигаться со скоростью до 24 км/ч и выполнять фрезерование на скорости до 16 км/ч с уклоном до 35 градусов. 250-литровый топливный бак позволяет отрабатывать смену без перерыва на дозаправку, а кабина оператора отличается высокой звуко- и теплоизоляцией.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

si-cat
14:45
Скорее не сколько, а чего :))
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
si-cat
14:42
Штобы пИсать: " А почему у меня цыфирьки не как у других???" 🤣
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
Waramagedon
14:26
с чего им закрываться? или боишься голливудскую русалочку с гей-негром не посмотришь? ))) Голливуд уже особо толкового не снимает, 95% мусор.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Waramagedon
14:20
минусологи, объясните зачем простому юзеру иметь в компе аида, кпу, ГПУ если он не ковыряется в железе и не занимается ремонтами с разгонами? ))) большинство пользователей именно такие.
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
leonid26
14:06
скоро значит закроются кинотеатры
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Китя.
13:41
Это еще ромашки. вот гляньте видос на помойке нашли кучу новых айфонов. https://rutube.ru/video/db7ff272e536a40832d5ea8db06ee40e/
Счастливчик нашёл на улице ПК на Ryzen Threadripper 2920X с 64 ГБ ОЗУ и SSD Samsung на 1 ТБ
usr721
13:07
Если удосужиться посмотреть, пред обзор БП от автора был 2 дня назад.
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
Андрей Попов
13:01
На большее передёрнуть не смог?
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
asdf2026
12:50
Ну и дурка
Представлен концептуальный компьютер BTF 3.0 с бескабельным питанием компонентов
asdf2026
12:49
> в рамках этого стандарта используется одно аккуратное и удобное соединение для подключения к материнской плате разъёмов передней панели корпуса Неужели созрели наконец-то. Не прошло и 20-ти лет. А ...
Colorful представила материнскую плату с 50-контактным разъёмом для бескабельного питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter