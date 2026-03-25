В частности, для профессионального поддержания горнолыжных склонов в нужном состоянии.

Производство узкоспециализированной техники в прежнем уже безвозвратно ушедшем мире было вотчиной нескольких компаний, поставлявших свою продукцию по всему миру. В 2022 году их взаимодействие с Россией в одностороннем порядке прекратилось, и стране не оставили другого выхода, кроме как налаживать пусть и штучное, но всё же собственное производство такой спецтехники.

В частности, группа компаний UMG сегодня сообщила о налаживании производства отечественных снегоуплотнительных машин (ратраков) модели PT6. Данная техника применяется в процессе обслуживания горнолыжных склонов и равнинных лыжных трасс, но также её можно использовать для работы на автомобильных дорогах и аэродромах.

Как сообщает производитель, уровень локализации данной машины составляет 85%: помимо всего прочего ратрак оснащён 313-сильным двигателем производства Ярославского моторного завода (ЯМЗ).

Что касается технических характеристик, то ратрак от UMG может двигаться со скоростью до 24 км/ч и выполнять фрезерование на скорости до 16 км/ч с уклоном до 35 градусов. 250-литровый топливный бак позволяет отрабатывать смену без перерыва на дозаправку, а кабина оператора отличается высокой звуко- и теплоизоляцией.