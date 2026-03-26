Прототип героя романа «Три мушкетера» погиб в 1673 году

В городе Маастрихт нашли останки, которые могли принадлежать Шарлю Ожье де Батс де Кастельмор, известному ещё как граф д'Артаньян. Об этом сообщает издание «РБК Новости» со ссылкой на нидерландский телеканал NOS. Прототип героя романа «Три мушкетёра» погиб в 1673 году во время осады Маастрихта. Граф был одним из ключевых помощников короля Людовика XIV. При этом останки мушкетёра так и не были найдены. Источник изображения: NOS

Место захоронения, предположительно д'Артаньяна, обнаружили в ходе реставрации местной церкви. Скелет находился в месте, где был расположен церковный алтарь, под которым обычно хоронили влиятельных лиц того времени. В могиле также лежала золотая монета, а грудная клетка мушкетёра содержала фрагменты мушкетной пули. Исследователи направили образец ДНК скелета в лабораторию Мюнхена, чтобы сопоставить генетический материал с потомками д'Артаньяна. Граф д'Артаньян стал известен благодаря произведению Александра Дюма. Его история была освещена во множестве фильмов, включая снятый в 1978 году «Д’Артаньян и три мушкетёра».