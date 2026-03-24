События в мире Михаил Андреев
Минпромторг допустил к работе в такси ещё четыре выпускаемые в России модели автомобилей
В перечень попали Haval Jolion, Haval F7 и F7x, а также Tenet T7.

Список автомобилей, достигших требуемого уровня локализации производства для допуска к работе в такси, постепенно расширяется. Сегодня, например, он пополнился сразу четырьмя моделями выпускаемых в России кроссоверов китайского происхождения. Так, отныне работать в такси можно будет в том числе на Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и на Tenet T7.

Источник изображения: Great Wall Motor.

На сегодняшний день в списке состоят 26 моделей автомобилей российского производства: в их числе все выпускаемые современные модели Lada, а также легковые Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Предполагается, что в перспективе в список будут добавлены два кроссовера и седан возрождённого бренда Volga. На сегодняшний день официально анонсирован только кроссовер D-класса Volga K50, являющийся переделкой китайского кроссовера Geely Monjaro. Соответствующие машины будут собирать в Нижнем Новгороде.

Напомним, закон о локализации автомобилей для такси в России вступил в силу с марта этого года. До 2033 года из требования закона исключили самозанятых водителей, работающих на собственных автомобилях. Обратной силы закон не имеет, так что импортные машины, зарегистрированные в такси до вступления закона в силу, могут продолжать работать. Таксопаркам нужно будет следовать требованию закона лишь при покупке новых машин.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #такси
