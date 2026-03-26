До начала лета именно проработать и доложить. Когда система будет внедрена, пока неясно.

Платных парковок в российских городах становится всё больше, а механизм их оплаты остаётся столь же непростительным к ошибке. В Москве, например, на оплату парковки отводится всего 5 минут, в которые, особенно сейчас, нужно уложиться, выбрав саму локацию в условиях проблем с навигацией, а затем надеяться на то, что сеть конкретно в данном месте «ловит».

Источник изображения: ChatGPT.

Всё это создаёт излишний ненужный и откровенно опасный на дороге стресс. И вот, похоже, увещевания Правительства со стороны законодателей сработали: в России будет действовать не только предоплата, но и постоплата парковки. По крайней мере, председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать предложения депутатов Госдумы о введении закона о постоплате парковок. Ведомство должно будет подготовить соответствующий доклад до начала лета — до 1 июня.

Напомним, что из предложения депутатов фракции «Новые люди» следует, что оплачивать парковку можно будет в течение 24 часов после завершения парковочной сессии. Предполагается, что такое изменение повысит собираемость денег за парковку и уменьшит количество несправедливых штрафов, которые добросовестные автолюбители получают, банально в суете забыв активировать парковочную сессию.

Следует отметить, что административное наказание за неоплату парковки сейчас в России совершенно несоразмерно самому проступку, который по своей сути не создаёт абсолютно никакой опасности для участников дорожного движения.