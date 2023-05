За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем привет! С вами Zero, и сегодня, в рамках ежемесячной рубрики «Народный ПК», я расскажу о производительной геймерской конфигурации, которую можно собрать в мае 2023 года за 75 тысяч рублей. К середине месяца цены на компьютерное железо в магазинах вроде бы пошли вниз, поэтому есть значительная вероятность того, что майская сборка получится производительнее апрельской или хотя бы лучше по каким-либо вторичным характеристикам. Но хватит предисловий, поехали!

Открывает сборку, как обычно, «народный шестиядерник» Intel Core i5-12400F в OEM-исполнении – ничего лучше у обоих производителей в рассматриваемом ценовом сегменте пока нет. Новенький Core i5-13400F не только стоит на 4 тысячи дороже, но и базируется на все той же микроархитектуре Alder Lake вместо более прогрессивной Raptor Lake, что же касается AMD Ryzen 7600X – он стоит порядка 20 тысяч рублей, а еще требует использования новой материнской платы на сокете AM5 и дорогой оперативной памяти стандарта DDR5. Пока такие траты, с учетом ограничения в 75 тысяч, никак нельзя назвать оправданными.

Тем более, что «двенадцать тысяч четырехсотый» по-прежнему хорош в любых сценариях использования, стоящих перед домашне-игровой конфигурацией ПК. Шесть ядер и двенадцать потоков – в настоящий момент стандарт для игрового компьютера, что демонстрирует, например, статистика популярного игрового сервиса Steam. К тому же, разрыв в цене и в тепловыделении между современными шестиядерниками и процессорами с большим количеством ядер достаточно велик, и эти средства можно вложить в главный компонент любой игровой сборки – графический ускоритель.

Материнские платы на чипсете B660, допускающем тонкую настройку оперативной памяти, несколько подешевели, поэтому взять приличную модель с радиатором, защищающим от чрезмерного нагрева подсистему памяти и с двумя портами для скоростных твердотельных накопителей M.2 PCI-Express можно примерно за 8 тысяч рублей. Подойдет, например, ASUS PRIME B660M-K D4. Что же касается наличия только двух разъемов для модулей оперативной памяти DIMM DDR4 – больше и не требуется, поскольку оптимальная производительность подсистемы памяти достигается именно при использовании пары планок. В принципе, вы можете взять почти любую материнскую плату на чипсете B660, поскольку тепловыделение у Intel Core i5-12400F невысокое. Главная моя рекомендация – выбирайте среди решений с двумя портами M.2. Слишком уж много весят современные игры, и слишком уж быстро заканчивается свободное место на SSD.

По моему скромному мнению, ID-COOLING SE-214-XT – одна из лучших воздушных башенных систем охлаждения в своем ценовом сегменте. Если творение китайской компании и не дотягивает до заявленных 180 Вт, то оно в любом случае гораздо лучше большинства конкурирующих решений, предлагающихся примерно за те же полторы тысячи рублей. Высокая для своего сегмента эффективность достигается за счет продуманной конструкции кулера, включающей в себя средних размеров радиатор с тепловыми трубками и тихий, но достаточно эффективный 120-миллиметровый вентилятор. С учетом скромных энергетических аппетитов процессора Intel Core i5-12400F, такую систему охлаждения можно охарактеризовать в нашем случае даже как несколько избыточную, но тем лучше – значит, она будет работать тихо, поскольку лопасти «вертушки» будут вращаться на низких оборотах. Не пытаться же сэкономить 300 рублей, приобретая кулеры, рассчитанные на 100 Вт, гораздо менее эффективные и более шумные.

Разумеется, в идеале современная игровая конфигурация в бюджете от тысячи долларов должна оснащаться 32 гигабайтами оперативной памяти – такого объема с запасом хватит на несколько лет. Тем не менее, 75 тысяч рублей – это все-таки меньше тысячи долларов, к тому же, максимум средств лучше вложить в видеокарту, поэтому для начала ограничимся 16 гигабайтами – например, набором Patriot Viper 4 Blackout. Хотя, если у вас есть дополнительные средства – смело берите комплект из пары не восьмигигабайтных, а шестнадцатигигабайтных модулей DIMM DDR4 с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Все-таки 16 ГБ пусть пока и хватает для игр, но иногда буквально впритык, особенно если параллельно открыты другие ресурсоемкие программы. Браузер Google Chrome с его неуемным аппетитом к ОЗУ тоже к ним условно относится.

На твердотельном накопителе тоже придется сэкономить – все ради графического ускорителя. Благо, разъема M.2 PCI-Express у выбранной материнской платы два, поэтому в пару к ADATA XPG SX8100 512 ГБ в дальнейшем можно будет докупить двухтерабайтник или даже четырехтерабайтник. Полутерабайта же хватит для операционной системы, программного обеспечения и нескольких игр в зависимости от того, сколько именно они весят – некоторые современные проекты ограничиваются десятками гигабайт, объем же других переваливает за 150 гигабайт. Если говорить непосредственно о рассматриваемом SSD, то это отличная бюджетная модель, демонстрирующая достойные скоростные показатели в практических сценариях использования. В бенчмарках и тестах она, конечно, уступает флагманским и субфлагманским решениям, но в повседневной работе и в гейминге вы этого не заметите.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в одной из модификаций резко подешевела – в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей территории России, версию от Palit можно приобрести за 35 тысяч рублей. Вероятно, удешевление связано со скорым выходом новеньких графических ускорителей поколения Ada Lovelace – RTX 4060 Ti и RTX 4060, но, когда они доберутся до нашей страны и сколько будут стоить на старте продаж – пока неизвестно. Если же говорить о RTX 3060 Ti, то для разрешения FullHD это отличная видеокарта – даже в Cyberpunk 2077 будет более 80 FPS, если не включать трассировку лучей. Впрочем, можно играть и с рейтрейсингом – но тогда для комфортного гейминга придется активировать технологию DLSS. В не слишком требовательные игры удастся поиграть и в разрешении QuadHD, хотя для такого режима я уже рекомендую брать хотя бы RTX 3070, RTX 3070 Ti, а лучше – RTX 4070 с 12 ГБ видеопамяти. Увы, в сегодняшний бюджет они не поместятся.

Блок питания можно взять сравнительно недорогой – лишь бы достаточно надежный, с честной мощностью и не шумный. Под все эти критерии идеально подходят многие модели тайваньской компании Chieftec – недаром опытные компьютерщики рекомендуют их для игровых сборок на протяжении многих лет. Так, именно БП Chieftec мне посоветовали в 2011 году для связки процессора Intel Core i5-2500K и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 570. Он не создавал никаких проблем и проработал больше 7 лет. Но вернемся к iArena GPA-650S – это бюджетная модель, возможностей которой, тем не менее, для нашей сборки более, чем достаточно. Скажу больше, даже если заменить видеокарту RTX 3060 Ti на RTX 4070, мощности рассматриваемого БП все равно хватит с запасом. Из минусов модели могу отметить разве что не самый эстетичный внешний вид кабелей и невозможность их отстегнуть, но модульность, как правило, присуща только решениям более высоких ценовых сегментов.

Корпус можно взять тот же самый, что и в конфигурации за 100 тысяч рублей – в рассматриваемой ценовой категории это один из лучших вариантов. Да, за те же деньги можно найти шасси и с четырьмя вентиляторами, но во многих случаях подключаются они посредством разъемов 3 pin без регулировки оборотов. А вот у Zalman N5 OF обороты вентиляторов регулируются, как и подсветка. А еще он, в отличие от многих конкурирующих решений за 4-5 тысяч рублей, может похвастаться приличной организацией пространства и наличием места для укладки кабелей. Стоит отметить, что Zalman уже на протяжении многих лет предлагает качественные и недорогие корпуса – в качестве примеров можно привести, например, Z9 Plus, Z3 Plus и I3 Edge, причем два из трех актуальны и по сей день. Значительный недостаток у N5 OF, по сути, один, и для нас он не актуален – речь идет об ограничении по высоте процессорной системы охлаждения, не позволяющем использовать многие суперкулеры.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, теперь взглянем на итоговую таблицу:

Материнская плата и корпус в майской конфигурации взяты классом выше, чем в апрельской, но главное – что вместо RX 6650 XT удалось уместить в бюджет более производительную видеокарту – NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Среди ее дополнительных преимуществ можно отметить хорошую приспособленность для трассировки лучей в разрешении FullHD, если использовать еще и технологию DLSS 2. Проще говоря, в базовом разрешении комфортно играть получится в любые проекты. Нетребовательные же игры, включая многие киберспортивные, можно запускать и в QuadHD.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить, если бюджет немного меньше 75 тысяч?

Можно взять более бюджетную материнскую плату, даже на начальном чипсете H610, и корпус за 2.5-3 тысячи рублей, но серьезно сэкономить на этом не получится. Значительная экономия будет сопряжена со значительным же снижением игровой производительности сборки – речь идет о замене видеокарты на более доступную по цене, например, RX 6650 XT или RTX 3060.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Вместо 16 ГБ оперативной памяти стоит взять 32 ГБ двумя модулями по 16 ГБ. Характеристики – частота 3200 МГц и тайминги 16-18-18 или 16-20-20. Также можно приобрести SSD на терабайт, а не на полтерабайта. Остальные деньги вкладывайте в видеокарту – рекомендую обратить внимание на RTX 3070, RTX 3070 Ti и даже RTX 4070.

Стоит ли ожидать дальнейшего удешевления компьютерных комплектующих?

Скорее нет, чем да – курс рубля снова перешел к падению, и на момент финального редактирования данной статьи перед публикацией за один доллар дают более 80 «деревянных». Ждать же резкого укрепления российской национальной валюты не стоит – для этого нет объективных причин.

Почему в статьях рубрики «Народный ПК» почти всегда рекомендуется железо только из магазинов «Ситилинк» и «Регард»?

Эти ритейлеры являются партнерами сайта overclockers.ru, а еще у них широкий ассортимент, и, часто, привлекательные цены. «Ситилинк» присутствует во множестве российских населенных пунктов, что же касается «Регарда» – я неоднократно заказывал оттуда комплектующие с доставкой, и все было в порядке. Упаковывают товар они очень надежно, с перестраховкой.

Не пора ли повышать бюджеты и писать статьи о сборках за 120 и 80 тысяч рублей?

Возможно, я рассматриваю этот вариант. Но конфигурации за 75 и за 50 тысяч тоже весьма востребованы – далеко не все потребители готовы отдавать за игровой ПК более 1000 долларов.

Заключение

Когда я начинал писать данную статью, рубль укреплялся, а когда отправлял ее на публикацию – уже падал. К сожалению, курс российской национальной валюты не отличается высокой стабильностью, поэтому подвержены колебаниям и цены на компьютерное железо и цифровую технику в отечественных магазинах. Тем не менее, собрать производительную конфигурацию можно и в таких условиях, хотя иногда и приходится идти на некоторые компромиссы. А что вы думаете по поводу рассмотренной в статье сборки? Пишите в комментариях!

