Эксперты видят перспективы в локализации «Алисы» для испаноязычных стран Южной Америки

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Как сообщает издание «Коммерсант», компания «Яндекс» нанимает специалистов, которые будут участвовать в адаптации голосового помощника «Алиса» для других языков, кроме русского, а также других культур. У фирмы были подобные планы еще несколько лет назад, но их реализация, по информации журналистов, была фактически свернута из-за пандемии коронавируса. Сейчас в «Яндексе» решили к ним вернуться, и, как считают эксперты, «Алиса» может быть востребована, например, в странах Латинской Америки, где говорят на испанском.

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Помимо языковой специфики команде, работающей над «Алисой», придется учитывать еще и культурную – в некоторых странах игривый стиль общения голосового помощника может быть неприемлем. Как считают эксперты, компании необходимо будет привлекать как минимум нескольких носителей каждого из целевых языков, причем наиболее логичным выбором будет испанский, поскольку некоторые сервисы «Яндекса» уже функционируют в Южной Америке. Без носителей языка невозможно будет учесть местные культурные особенности, а также адаптировать некоторые шутки и фразеологизмы. В «Яндексе» подтвердили информацию о работе над другими языками для «Алисы», пообещав раскрыть подробности позже.