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Как сообщают российские СМИ, в 2022 году отечественные банки активизировали проведение киберучений, в которых принимали участие сотрудники всех уровней – от специалистов колл-центров до топ-менеджеров. Подобного рода мероприятия позволяют отработать алгоритмы противодействия различным угрозам в сфере информационной безопасности, а также улучшить взаимодействие между собой отделов и направлений.
Один из распространенных сценариев учений – это массовое заражение оборудования банка вирусом-шифровальщиком. В данном случае сотрудникам необходимо справиться с проблемой без ущерба процессу работы с клиентами. Помимо этого, финансово-кредитные учреждения нередко отрабатывали сценарий с командой профессиональных хакеров, задача которых – добыть информацию и проникнуть в цифровую инфраструктуру банка нелегальным путями. Примечательно, что отрабатывались варианты не только с атакой извне, но и с участием «внедренного» сотрудника.
Во многих банках, например, в ПСБ, сотрудников регулярно тренируют противостоять социальной инженерии, фишингу и другим распространенным методам интернет-мошенничества. Помогает в проведении учений и Центробанк, моделируя различные угрозы и индивидуальные сценарии атак для тех или иных компаний. В 2022 году банкам пришлось столкнуться с огромным количеством атак, в том числе, из-за рубежа, поэтому востребованность учений и повышения квалификации сотрудников в области противодействия киберугрозам не вызывают никаких сомнений.