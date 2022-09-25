Истории разных героев и антигероев будут отличаться не только тональностью

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Разработчики Gotham Knights раскрыли один из секретов будущей игры – для полного понимания картины происходящего и составления целостного восприятия истории проект придется пройти несколько раз, и прохождения будут отличаться не только тональностью – у каждого из четырех доступных героев (Робин, Найтвинг, Красный Колпак и Бэтгерл) свой взгляд на происходящее. По мнению создателей игры, речь идет о четырех разных, хотя и пересекающихся историях, а не об одной единственной.

При этом заявления разработчиков порой выглядят несколько противоречиво – глобальный сюжет, по их словам, будет все же общим. Таким образом, ответ на вопрос «будет ли развитие сюжета строиться на основе тех же приемов, что и в Nier: Automata?» – скорее отрицательный, чем положительный. Скорее, речь идет о различиях в поведении героев, диалогах, постановке сцен, и, возможно, тех или иных нюансах, касающихся сюжетной линии: например, какие-то квесты или точки интереса будут доступны только Найтвингу, а другие – только Красному Колпаку.

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По предварительным данным, Action/RPG Gotham Knights, базирующаяся на DC Comics игра, по сюжету которой Бэтмен погибает, а за порядком в Готэме начинают следить другие герои и антигерои, выйдет 21 октября. Попробовать себя в роли мстителя в маске можно будет как на консолях PS5 и Xbox Series, так и на ПК.