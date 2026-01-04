Кризис памяти может стать причиной дефицита видеокарт

Как пишет Wccftech европейские дистрибьюторы и ритейлеры жалуются на отсутствие у поставщиков графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080 и 5070 Ti, связанное с быстрым истощением запасов.

С RTX 5070, а также RX 9070 XT/RX 9070 ситуация пока выглядит несколько лучше. Тем не менее, в скором времени дефицит может коснуться и этих видеокарт. Причина все та же — подорожание чипов памяти (включая видеопамять) из-за бума искусственного интеллекта. И хотя графические ускорители пока дорожают гораздо более умеренными темпами, чем ОЗУ, в ближайшем будущем ситуация может значительно ухудшиться, если спрос будет значительно превосходить предложение. Особенно с учетом того, что NVIDIA, по слухам, отменила релиз линейки RTX 5000 SUPER.

Стоит отметить, что в ряде европейских и американских магазинов стоимость флагманского GPU RTX 5090 уже перевалила за 3000 долларов — и речь идет не о премиальных модификациях, а о базовых. В российской рознице ситуация, понятное дело, не лучше — помимо общих для глобального рынка факторов сказываются ограничения, влияющие на цепочки поставок.

