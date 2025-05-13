Автор зарубежного ресурса Танвир Сингх рассказал о шести популярных мифах о компьютерных играх, в первую очередь касающихся графики и производительности.
- Миф 1. Максимальные (ультра) графические настройки выглядят гораздо лучше, чем высокие. На самом деле, чаще всего разница в качестве изображения невелика, а вот нагрузка на видеокарту значительно увеличивается. Игры редко тестируют и оптимизируют на ультра настройках столь же тщательно, как на высоких или средних, поскольку лишь малый процент геймеров обладает флагманскими графическими ускорителями.
- Миф 2. Трассировка лучей автоматически делает игру лучше других похожих игр без рейтрейсинга. Увы, нет. Трассировка — это всего лишь один из инструментов для реализации освещения в игре. И если в некоторых играх (Cyberpunk 2077 и еще несколько) игра света и тени выглядит действительно классно, то во многих других проектах рейтрейсинг не оказывает значимого влияния на графику, при этом существенно снижая FPS.
- Миф 3. Фотореалистичная графика обеспечивает максимальное погружение. На практике, одного лишь качества графики недостаточно, чтобы игра была увлекательной. Должны быть и другие элементы — например, проработанные персонажи, интересный сюжет, захватывающий геймплей или богатый игровой мир. Более того, обеспечивать погружение могут и игры со стилизованной, нереалистичной графикой.
- Миф 4. Масштабированное изображение всегда выглядит гораздо хуже нативного. В этом мифе есть доля правды — агрессивное масштабирование действительно ухудшает качество картинки и генерирует артефакты. Но умеренное — лишь в минимальной степени. Чаще всего какие-то проблемы можно разглядеть лишь выискивая их с лупой на стоп-кадре, но не в динамике.
- Миф 5. Генерация кадров позволяет бюджетным видеокартам выдавать не меньше кадров, чем без нее выдают флагманские. Здесь тоже есть доля правды — из 30 кадров в некоторых играх, используя технологию Multi-Frame Generation, действительно можно сделать 120. Но играть при этом будет некомфортно из-за артефактов и высокой задержки. Если до предела упрощать, то при генерации более, чем одного кадра на один нативный сгенерированные фреймы будут куда хуже, чем отрисовываемые традиционным способом.
- Миф 6. Для многих игр AAA-класса нужны флагманские или субфлагманские видеокарты. Не нужны — точнее, нужны только для разрешения 4K. Для более легких режимов хватит и графического ускорителя среднего или продвинутого среднего сегмента — например, AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ или NVIDIA GeForce RTX 5070 12 ГБ.