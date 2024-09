Правительство РФ должно выделить средства к 15 октября

Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин дал поручение финансово поддержать отечественных разработчиков игр для ПК и консолей – правительство должно выделить для этого деньги до 15 октября текущего года. Выделенные из бюджета средства поступят в распоряжение профильной НКО «Институт развития интернета». Упомянутая организация, в свою очередь, выделяла деньги, например, компании Cyberia Nova, разработавшей Action/RPG «Смута».

Несмотря на то, что российские геймеры составляют значительную часть мирового игрового и киберспортивного сообщества, действительно успешные AAA-проекты, разработанные в РФ, на данном этапе можно считать редкостью. Из новых игр можно вспомнить шутер с RPG-элементами Atomic Heart, а из более старых — «Дальнобойщики 2», «Космические рейнджеры 2», серию King’s Bounty, Heroes of Might and Magic 5, Escape From Tarkov. Также нельзя не упомянуть «Тетрис» — популярную во всем мире головоломку, получившую в дальнейшем множество различных версий и модификаций разработал советский программист Алексей Пажитнов еще в 1985 году.