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[Zero]
В Китае могут запустить массовое производство HBM памяти к 2026 году
Такая память используется преимущественно в специализированных ускорителях вычислений, предназначенных для технологий искусственного интеллекта

Как сообщает Reuters, к 2026 году в Китае может стартовать массовое производство памяти HBM, используемой прежде всего в специализированных ускорителей вычислений для нужд технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Дальше остальных в Поднебесной в направлении создания такой памяти продвинулась компания CXMT – в кооперации с Tongfu Microelectronics она уже создала первые образцы чипов. Также выпускать память HBM планирует YMTC – крупнейший китайский производитель чипов 3D NAND, находящийся под американскими санкциями.

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По информации журналистов, как минимум несколько компаний из Китая ведут переговоры оп поставках оборудования для производства чипов HBM с японскими и южнокорейскими партнерами. Речь идет о памяти HBM2 — отставание китайских фирм от таких производителей, как Samsung, Hynix и Micron, по мнению отраслевых экспертов, составляет порядка 7-10 лет, и до выпуска HBM3E им еще далеко. Тем не менее, даже наличие собственнного производства HBM2 позволит Китаю значительно снизить зависимость от зарубежных поставщиков и меньше опасаться американских санкций.

#китай #нейросети #hbm #чипы памяти #ускорители вычислений
Источник: reuters.com
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