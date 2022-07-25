Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Банковская система против криптовалюты и блокчейна

Часть мировых держав объявили войну криптовалютному рынку, чтобы проблемы собственной банковской системы не казались столь очевидны
[ ] для раздела Блоги
+
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

  В середине 2021 года вторая экономика мира ввела массу ограничений и запретов в сфере криптовалют, после оглашения которых, первая криптовалюта - Bitcoin обвалилась за короткий период более чем на 50%. Объяснялась необходимость таких ограничений опасениями ухода от налогов и защите граждан Китая от потери денежных средств на столь высокорисковых активах как криптовалюты. Следом за этим, в конце того же 2021 года, власти Российской Федерации решили пойти по китайскому сценарию. Начались такие же переживания, как у китайских коллег: неквалифицированные граждане могут потерять свои сбережения на криптовалютном рынке. Естество, в целях защиты Министерство Финансов настаивало на запрете всей индустрии, вплоть до уголовной ответственности за цифровые активы.

  Но время шло, условия рынка менялись, и в какой-то момент криптовалюта оказалась неплохим способом для обхода санкционного давления со стороны запада, и в принципе, как оказалось, не так уж и страшно стало за сбережения граждан, всё изменилось стремительно, осталось лишь найти способ получать с этого всего налоги. Но собственно не об этом, нас больше интересует Китай.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  За последний месяц в Поднебесной разгорается настоящий пожар, сотни тысяч граждан в провинции Хайнаня лишились доступа к своим банковским вкладам, впоследствии чего в регионе начались акции протеста. Тысячи людей стояли у отделений банков, по словам различных источников общий ущерб был на нанесён на сумму 6 МЛРД американских долларов, и в различных соц. сетях пострадавшие активно агитируют за отказ от различных банковских вкладов и вообще банковской системы. Это бьёт по доверию к банковским услугам в целом, если в 90-ые альтернативы по факту не было, то на данный момент есть выбор.

  И само собой, более подробно вы уже наверняка слышали о данной ситуации, мысль в следующем: не станет ли данный кризис в Китае толчком для развития индустрии криптовалют? Куда спокойнее, когда твои активы находятся под твоим же собственным контролем, и никто посторонний не может их заморозить или изъять. Мы видим, как постепенно цифровое будущее входит в нашу жизнь, без сомнений не все проекты приходят к успеху, многие проекты словно бенгальские огоньки, ярко разгораются, радуя окружающих, но затем быстро угасают и отправляются на свалку прошлого. Так или иначе, для криптовалют открывается всё больше возможностей: покупка товаров, заказ еды, бронирование билетов в кино, оплата подписок, кто знает, какой будет финансовая система завтра.

реклама

  


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

финансы китай криптовалюта биткоин экономика доллар кризис
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
27
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
53
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Главные игры июня 2022 года
32
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
8

Интересные материалы

Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
19 июля 2022 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
48
Выбираем оптимальную видеокарту для Far Cry 6 и Forza Horizon 5 – 5 игровых GPU для 4К, 2К и 1080р
25
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
137
В GTA Online пришла невыносимая жара, экономический кризис и рост цен на бензин
4
RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
18
Microsoft начала напрямую продавать лицензии для Windows 11
20
Глава Google Сергей Брин разводится с женой,которая изменила ему с Илоном Маском
35
В оверклокерском ПК за 360 000 рублей взорвался блок питания – что удалось спасти в мастерской DG
31
Робот сломал 7-летнему шахматисту палец за преждевременный ход
34
Спекулянты на Avito продают портативную консоль Steam Deck в 9 раз дешевле, чем весной
4
Дефицит газа в Германии не помешает Carl Zeiss выпускать оптику для литографического оборудования
23
Глава ASML призвал не перегибать с введением санкций против Китая
6
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
19
Британцы похвастались дроном, который невозможно "угнать"
10
Хакер сумел взломать блокчейн популярной криптовалюты и похитил токены на 6 миллионов долларов
9
Какую видеокарту купить для Call of Duty: Vanguard и Halo Infinite – игровые GPU для 4К, 2К и 1080р
5
Прорыва не будет: у процессоров Intel Raptor Lake 13th-Gen та же архитектура, что и у Alder Lake
67
Илон Маск собирается ускорить техническое обслуживание Tesla, используя опыт Формулы-1
17
Бразилец заказал в магазине Amazon видеокарту GeForce RTX 3090 Ti и получил песок
5
Глава NASA надеется на продление хороших отношений с российскими коллегами, несмотря ни на что
3

Популярные статьи

Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
80
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
57
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
50
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
25
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
6
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
+

Сейчас обсуждают

vigo1974
17:56
Ещё в журнале Техника молодежи было это лет 30-40 назад описано!:)
Пермский студент сделал продвинутую версию портативной зарядки, которую не нужно заряжать
Xmast
17:55
Ну да. А если ты не пойдешь к адвокатам то и шанса не будет. Хотя общеизвестно что ты пострадал. И эти иски еще не факт что удовлетворят. А должно быть железно - утекло - получи деньги. А не по адвока...
Гемотест оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных миллионов клиентов
Yilec
17:54
Это фетиш такой в американской поп-культуре - "две мамы". Самая известная реклама американских ВС тоже начинается с "двух мам" 😁
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
OgoGoLog
17:52
Штраф - это отношение "виновный - гос-во", "виновный-потерпевший" ещё впереди, в статье же написано "пострадавшие от утечки базы данных «Яндекс.Еды» уже подали коллективный иск".
Гемотест оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных миллионов клиентов
Appengamer
17:51
Благодаря таким регулярным утечкам из Сбера, Яндекса и прочих - нет никакого доверия сдавать им свою биометрию и как-то дальше интегрироваться в цифровую экономику. Особенно если учитывать развитие de...
Гемотест оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных миллионов клиентов
OgoGoLog
17:49
Одноразовая вещь. Сотни тысяч баксов они и так зарабатывают на анализах. Слив - это всегда "индивидуальная жадность".
Гемотест оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных миллионов клиентов
Kira625
17:49
Ну объективно говоря made in usa просто не пишут, а на деле - практически любой бизнес сейчас использует интернет, а там практически все made in usa. Выкини из современного инета гугл со всеми его раз...
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Xmast
17:48
В таких случаях не государство а люди должны компенсации получать. По умолчанию. Но видимо такой практики нет потому что тогда вес обанкротятся т.к. везде сливают. А что-то делать надо если общественн...
Гемотест оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных миллионов клиентов
Руслан Знамов
17:42
Для США и так остальной мир как инопланетяне ...
NASA начинает поиск внеземных цивилизаций, задействовав все доступные спутники на орбите Земли
VRoman
17:34
Это хорошо. После создания переизбытка заводов последует снижение цен, чтобы не дать им простаивать впустую
В отличие от конкурентов, TSMC не собирается снижать темпы расширения производства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем