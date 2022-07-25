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В середине 2021 года вторая экономика мира ввела массу ограничений и запретов в сфере криптовалют, после оглашения которых, первая криптовалюта - Bitcoin обвалилась за короткий период более чем на 50%. Объяснялась необходимость таких ограничений опасениями ухода от налогов и защите граждан Китая от потери денежных средств на столь высокорисковых активах как криптовалюты. Следом за этим, в конце того же 2021 года, власти Российской Федерации решили пойти по китайскому сценарию. Начались такие же переживания, как у китайских коллег: неквалифицированные граждане могут потерять свои сбережения на криптовалютном рынке. Естество, в целях защиты Министерство Финансов настаивало на запрете всей индустрии, вплоть до уголовной ответственности за цифровые активы.

Но время шло, условия рынка менялись, и в какой-то момент криптовалюта оказалась неплохим способом для обхода санкционного давления со стороны запада, и в принципе, как оказалось, не так уж и страшно стало за сбережения граждан, всё изменилось стремительно, осталось лишь найти способ получать с этого всего налоги. Но собственно не об этом, нас больше интересует Китай.

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За последний месяц в Поднебесной разгорается настоящий пожар, сотни тысяч граждан в провинции Хайнаня лишились доступа к своим банковским вкладам, впоследствии чего в регионе начались акции протеста. Тысячи людей стояли у отделений банков, по словам различных источников общий ущерб был на нанесён на сумму 6 МЛРД американских долларов, и в различных соц. сетях пострадавшие активно агитируют за отказ от различных банковских вкладов и вообще банковской системы. Это бьёт по доверию к банковским услугам в целом, если в 90-ые альтернативы по факту не было, то на данный момент есть выбор.

И само собой, более подробно вы уже наверняка слышали о данной ситуации, мысль в следующем: не станет ли данный кризис в Китае толчком для развития индустрии криптовалют? Куда спокойнее, когда твои активы находятся под твоим же собственным контролем, и никто посторонний не может их заморозить или изъять. Мы видим, как постепенно цифровое будущее входит в нашу жизнь, без сомнений не все проекты приходят к успеху, многие проекты словно бенгальские огоньки, ярко разгораются, радуя окружающих, но затем быстро угасают и отправляются на свалку прошлого. Так или иначе, для криптовалют открывается всё больше возможностей: покупка товаров, заказ еды, бронирование билетов в кино, оплата подписок, кто знает, какой будет финансовая система завтра.

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