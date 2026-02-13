Разработчики из Pearl Abyss поделились планами в отношении своего флагманского проекта

Сегодня Pearl Abyss отчитывалась за четвёртый квартал 2025 года, но не цифры привлекли внимание — а то, что корейцы рассказали после. Инвесторам, между делом, раскрыли планы на Crimson Desert. Игру когда-то анонсировали как ММО, но потом она стала одиночным экшеном с открытым миром. Позже все вовсе забыли про мультиплеер. Оказалось, в Pearl Abyss признались, что если Crimson Desert будет продаваться хорошо, они добавят и мультиплеер, и загружаемый контент. То есть всё зависит от активности игрового сообщества.

Источник изображения: Pearl Abyss

Также команда наконец объяснила, почему разработка заняла столько лет. Всё это время они не просто игру делали, а параллельно строили собственный движок BlackSpace Engine. Теперь он готов, и следующие проекты компании будут выходить более оперативно. DokeV — та самая яркая игра про коллекционирование существ, которую все запомнили по трейлеру с Gamescom 2021, — и Plan 8, шутер в экзоскелетах, должны родиться уже в ближайшие годы.

Разработчики отметили, что теперь, когда движок доведёт до ума, основные ресурсы будут выделены на DokeV. Правда, ждать саму игру придётся ещё минимум пару лет после выхода Crimson Desert. В Pearl Abyss подсчитали: даже когда игра готова, нужно как минимум год на подготовку к релизу.