Разработчики опубликовали релизный трейлер, раскрывающий дату выхода и новые детали о проекте.

Alkimia Interactive назвала дату, которую фанаты ждали шесть лет — ремейк Gothic выйдет 5 июня 2026 года. Разработчикам потребовалось чуть больше времени на полировку, но они обещают не просто подтянутую графику, а полноценное переосмысление культовой RPG.

Alkimia Interactive

История проекта началась в 2019 году с публичной демо-версии. Её критиковали, но главное стало ясно: Gothic нужен людям, и не в виде HD-ремастера, а в виде серьёзной работы над ошибками. Embracer услышала, создала студию Alkimia и наняла сценариста оригинальной дилогии Маттиаса Филлера. Его задача заключается в сохранении духа игры, но закрытии при этом сюжетных дыр, дописывании вырезанного контента и создании цельной истории.

Художники ушли от «просто красивой картинки» в сторону реализма. Примерно четверть контента в игре оказалась совершенно новой. Расширены квесты, добавлены альтернативные пути прохождения, ожили пустовавшие раньше локации. Подземелья стали интереснее, в замок Гомеса теперь можно попасть по-разному.

Самый серьёзный апгрейд — орки. В оригинале они были просто мясом с парой реплик, а теперь у них полноценная культура и собственный язык. Грамматику списали с восточноазиатских языков — короткие слова, никаких артиклей и времён, жёсткие раскатистые звуки. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

У каждого NPC есть расписание, персонажи реагируют на погоду, обсуждают слухи, перемещаются между лагерями. Преступления фиксируются, свидетели дают показания. Динамические события вроде проповеди Баала Парвеза заставляют копателей бросать работу и слушать. Торговцы обмениваются товарами между собой, превращая излишки в руду. Игрок перестал быть центром вселенной и единственным покупателем.

Броня больше не привязана жёстко к гильдии. Её можно улучшать, добавляя защиту или мобильность, сохраняя при этом узнаваемый стиль фракции. Появилось лазанье по скалам и полноценный навык ныряния, который прокачивается практикой. Боевая система осталась беспощадной. Разработчики не ведут игрока за ручку и не запрещают дурацкие поступки вроде попытки «свалить» сильного врага на первом уровне.

Погода стала полноценной системой. Штормы с молниями, волны, туман. Музыка больше не крутит один трек — она собирается из фрагментов под события, чтобы не надоедать. И главное: Alkimia проектировала всё это не под одну игру. Художественный стиль, механики, подход к миру станут базой для новой серии в рамках франшизы.