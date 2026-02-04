Также представители компании заявляют, что в разработке игры не используется генеративный ИИ

Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник подтвердил, что релиз Grand Theft Auto VI по-прежнему намечен на 19 ноября 2026 года. Более того, этим летом фанатов ждёт новая волна маркетинговых материалов.

Может быть интересно «Мы очень этому рады. Вы меня хорошо знаете, и даже просто сказать, что у нас этим летом будут маркетинговые мероприятия, — это огромное отступление от моих привычных формулировок», — заявил Зельник.

Глава Take-Two неоднократно выражал уверенность в том, что игра не потерпит новых задержек. Все текущие финансовые прогнозы компании строятся исходя из осеннего релиза, хотя планы могут быть скорректированы в любой момент.

Пока мир ждёт шестую часть, Grand Theft Auto V продолжает ставить абсолютные рекорды. Take-Two сообщает, что за десять лет с момента выхода игра разошлась тиражом в 225 млн копий. Это почти половина от совокупных продаж всей серии Grand Theft Auto, которая с 1997 года достигла отметки в 465 млн копий.

Отдельно Зельник прокомментировал роль генеративного искусственного интеллекта в разработке. Несмотря на личный энтузиазм в отношении технологии и её потенциала для экономии ресурсов, он чётко заявил, что ИИ не способен самостоятельно создавать достойные продукты. Он подтвердил, что в создании GTA VI генеративный ИИ не используется.

«Что касается GTA VI, то генеративный искусственный интеллект никак не связан с тем, что создаёт Rockstar Games. Их миры создаются вручную. Именно это и отличает их от других», — подчеркнул глава Take-Two.

