Zelikman
В Take-Two Interactive подтвердили, что релиз Grand Theft Auto VI по-прежнему намечен на 19 ноября
Также представители компании заявляют, что в разработке игры не используется генеративный ИИ

Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник подтвердил, что релиз Grand Theft Auto VI по-прежнему намечен на 19 ноября 2026 года. Более того, этим летом фанатов ждёт новая волна маркетинговых материалов.

Источник изображения: Rockstar Games

«Мы очень этому рады. Вы меня хорошо знаете, и даже просто сказать, что у нас этим летом будут маркетинговые мероприятия, — это огромное отступление от моих привычных формулировок», — заявил Зельник.

Глава Take-Two неоднократно выражал уверенность в том, что игра не потерпит новых задержек. Все текущие финансовые прогнозы компании строятся исходя из осеннего релиза, хотя планы могут быть скорректированы в любой момент.

Пока мир ждёт шестую часть, Grand Theft Auto V продолжает ставить абсолютные рекорды. Take-Two сообщает, что за десять лет с момента выхода игра разошлась тиражом в 225 млн копий. Это почти половина от совокупных продаж всей серии Grand Theft Auto, которая с 1997 года достигла отметки в 465 млн копий.

Отдельно Зельник прокомментировал роль генеративного искусственного интеллекта в разработке. Несмотря на личный энтузиазм в отношении технологии и её потенциала для экономии ресурсов, он чётко заявил, что ИИ не способен самостоятельно создавать достойные продукты. Он подтвердил, что в создании GTA VI генеративный ИИ не используется.

«Что касается GTA VI, то генеративный искусственный интеллект никак не связан с тем, что создаёт Rockstar Games. Их миры создаются вручную. Именно это и отличает их от других», — подчеркнул глава Take-Two.

#гейминг #видеоигры #rockstar #take-two interactive #grand theft auto vi
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
8
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
WCCFTech: Производители ИИ-чипов начали борьбу за производственные мощности TSMC на 2 нм
+
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
4
Intel Core Ultra 9 290K Plus на 10% производительнее Core Ultra 9 285K
+
Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
2
Илон Маск решил стать родоначальником цивилизации II типа по классификации Кардашёва
2
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
2
Новые OLED-телевизоры и игровые мониторы Samsung 2026 года получили статус NVIDIA G-SYNC Compatible
+
Геофизики установили причину гравитационной аномалии в Антарктиде
+
Узбекистан заказывает военно-транспортный самолёт C-390 Millennium для замены Ан-12
1
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
+
CarNewsChina: Geely представила гибридный кроссовер Galaxy M7 с запасом хода 1730 км
+
Popular Mechanics: Японские военные карты столетней давности показали Великую монгольскую дорогу
+
Lockheed Martin: Беспилотник RQ-170 Sentinel обеспечил успех миссии по захвату Николаса Мадуро
3
Европейские учёные обнаружили древнюю «биологическую GPS-систему» возрастом 97 миллионов лет
+
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
7
MWM: Китай продемонстрировал усовершенствованный истребитель 5-го поколения J-20A с новым двигателем
+
Самые популярные видеокарты и компоненты игровых ПК за январь 2026 года раскрыты Steam
+
Покупатель поддельного Samsung 990 PRO смог выявить контрафакт только при помощи Magician
2

Популярные статьи

ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
129
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
13
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
2
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
+
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
+
Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
+

Сейчас обсуждают

Китя.
21:22
Сильно не радуйся на пороге игры 10-12 ядерные. что на 8 ядернике делать то потом будешь ?
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
21:12
версию игры переустанавливаю.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
swr5
21:09
Уровень зависит не от шильдика, а от прямых рук разработчика игр и качественной оптимизации кода под железо. Можно так сделать, что на твоей карте тормозить будет, а на условной скороварке все летать.
Глава AMD подтвердила сроки выхода Xbox следующего поколения на чипах компании
Jack00761
21:08
Radeon RX 7900 XTX был куплен раньше, по вкусной цене - за 85 тыс., после апгрейда была оставлена...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Chihonya
21:07
Китяй, не мочи))) 2к поставь))))
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
21:00
задушил процессор так нечестно. я же знаю в курве по ковырялся частоты удавил. был рузен не на еб. а игру устанавливаю ради интереса.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Bernigan
21:00
QHD у него, у тебя больше
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
20:52
Разрешение какое. качаю ту версию какая у тебя.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
20:49
смотри когда качаешь версию. ну ты понял как камень от Лизы шотает синих ) 54% ГП зависимость против 91%
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Chihonya
20:37
Да, были времена, помню после потопа потрошили харды в боксе только в путь, в основном ноутбучные, но и такие стреляли, запаслись карманами на пол жизни)))))
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
