Новое ежемесячное обновление безопасности KB5074109 для Windows 11, призванное защитить пользователей, привело к обратному эффекту. После его установки в январе 2026 года некоторые компьютеры попросту перестали загружаться.

В сети появляется всё больше сообщений, что устройства после обновления показывают синий экран смерти с ошибкой «UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME» или чёрный экран с текстом «Ваше устройство столкнулось с проблемой» – система не может получить доступ к собственным загрузочным файлам.

Это самая серьёзная проблема среди всех недочётов январского патча. Ранее Microsoft уже выпускала срочные исправления для других багов. Из-за них компьютеры отказывались выключаться, а облачные приложения вроде Outlook и OneDrive переставали работать. Однако, для ошибки с невозможностью загрузки фикса пока нет.

Единственным известным способом вернуть компьютер к жизни является зайти в среду восстановления Windows и вручную удалить проблемное обновление.