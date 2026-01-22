Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Hardware Unboxed: Новая версия апскейлинга Nvidia DLSS 4.5 – неоднозначно и в целом впечатляюще
Эксперты продемонстрировали сильные и слабые стороны технологии, объяснив кому стоит использовать её в играх, а кому лучше воздержаться.

Детальное тестирование Hardware Unboxed технологии апскейлинга нового поколения от Nvidia показало неоднозначные, но в целом впечатляющие результаты. DLSS 4.5, построенный на модели Transformer второго поколения с поддержкой инструкций FP8, приносит заметные улучшения в картинку, но за них приходится платить падением FPS, особенно на старых видеокартах.

Nvidia DLSS 4.5

Может быть интересно

Главный компромисс новой технологии— возросшие требования к железу. На современных GPU серий RTX 40 и 50 потери в скорости относительно DLSS 4 обычно составляют до 10%, что эквивалентно сдвигу на один уровень качества. Например, DLSS 4.5 в режиме Balanced начинает работать как DLSS 4 в режиме Quality. Однако  в некоторых играх, вроде Horizon Zero Dawn, падение может достигать 13%, что уже ощутимо. Владельцам карт предыдущих поколений стоит быть более просчётливыми. На RTX 3090, лишенной аппаратной поддержки FP8, потери в производительности в разы выше — до 26% в той же Horizon. В ряде сценариев DLSS 4.5 на старых картах может работать даже медленнее, чем нативная отрисовка, что сводит на нет смысл апскейлинга.Влияние на производительность с GeForce RTX 5070 Ti

Инженеры Nvidia сосредоточились на ключевых проблемах прошлой версии,и это дало плоды. Сильно улучшена обработка дисоклюзии, то есть появления фона за движущимся объектом, и гостринга, то есть шлейфов. Раздражающее «шипение» вокруг персонажа в играх от третьего лица, как в The Last of Us, теперь почти незаметно. Общая резкость картинки выросла, что особенно заметно на траве, листве и волосах. Деревья в Star Wars Outlaws или Mafia теперь меньше «мерцают» в движении. Новый алгоритм работает в линейном цветовом пространстве, благодаря чему блики, неоновые вывески и отражения стали ярче и сочнее.Влияние на производительность с GeForce RTX 3090

Однако, возросшая резкость иногда приводит к излишней зернистости в движении, а на некоторых текстурах, как в Cyberpunk 2077, могут проступать и другие артефакты. Стабильность мелких деталей, вроде проводов или сетчатых заборов, по сравнению с DLSS 4 не улучшилась, а в ряде случаев даже ухудшилась, добавив мерцания.

Всё же для владельцев видеокарт серий RTX 40 и 50 DLSS 4.5 — выгодное обновление. Небольшая потеря FPS с лихвой компенсируется чистотой картинки. Теперь даже режим Performance в 4K выглядит очень достойно. Владельцам же RTX 20 и 30 серий стоит дважды подумать. Серьёзный удар по производительности может перевесить все улучшения качества. В большинстве случаев разумнее остаться на проверенном DLSS 4.

Важно помнить о ключевом ограничении: на данный момент DLSS 4.5 не совместим с реконструкцией лучей, то есть с Ray Reconstruction. В играх с трассировкой придётся выбирать: либо более качественное освещение от DLSS 4, либо общее улучшение деталей от DLSS 4.5.

#nvidia #видеокарты #технологии #hardware unboxed #dlss 4.5
Источник: youtu.be
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Покупатель RTX 5080 обнаружил в коробке RTX 5060 Ti с подложными этикетками
2
В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
Эксперты сравнили быстродействие RTX 4070 с DLSS 4.5 и двумя предыдущими версиями в Cyberpunk 2077
+
Приключение Life is Strange: Reunion представлено официально — релиз назначен на конец марта
+
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
GizmoChina: Huawei может выпустить умные очки с функцией перевода в 2026 году
+
Разработанный в Эстонии перехватчик Mark 1 продемонстрировал возможности перехвата ударных БПЛА
1
В Челябинске наладили производство рельсов для высокоскоростных ж/д магистралей
1
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+
В Беларуси собрали первую партию рестайлинговых кроссоверов Belgee X50 с обновлённым двигателем
+
Глава Anthropic: Разрешение продавать Китаю NVidia H200 сравнимо с поставками ядерного оружия в КНДР
1
Military Watch Magazine: Индия получает российские технологии ударных дронов через Беларусь
+
Live Science: Вирусы мутировали в условиях микрогравитации на МКС и стали сильнее в земных условиях
1
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
7
AMD выпустила графический драйвер 26.1.1 (WHQL) с возможностью установки комплекта AI Bundle
1
В мобильном приложении оператора «Билайн» появилась опция «YouTube без VPN»
4
Ноутбуки на базе чипа NVIDIA N1X/N1 дебютируют в первом квартале 2026 года
+

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
11
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
78
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
11
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
5

Сейчас обсуждают

КОТ
18:17
Может нужно количество депутатов ограничить? Например, если в доме площадью 60 кв.м уже 5-6 кошек, а хозяева их могут полноценно содержать, поддерживать чистоту и они не мешают соседям, то что, остав...
РИА Новости: Госдума может ввести лимит на количество кошек и собак в квартирах
DTS
18:05
Плохая из тебя гадалка, плохо угадываешь, не позолочу тебе ручку за твои гадания про меня. На мой счет ты ошибся во всем.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
18:03
Не мажся поздно брыкаться. твоих акков за 3 дня грохнули 55 акков и этот туда же. но создашь новый тебе не привыкать.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
18:02
Ну да, как ты тут бабку Вангу гадалку из себя не изображаю, куда мне до твоих таких альтернативно "умных" комментариев.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
18:00
Умного нечего не пишешь. и ботовод этого достаточно. дедуля. Тебя админы обожают.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:58
За что меня забанят?
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
17:57
За банят тебя увидишь. постараюсь. а теперь плачь. дедуля в другой теме много лишнего писал.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:57
Давно это сколько? Вроде мы тут первый раз друг другу что-то писали, или может ты мне писал раньше с других твоих клонов?
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Китя.
17:55
Ты несешь здесь чушь и сам себе лайкаешь палешся. Давно наблюдаю за тобой или запрещаешь ?
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
17:54
Теперь мне стало понятно, почему ты такие комментарии пишешь и потом их удаляешь. Так выключи, чтоб не писать чушь и не удалять ее потом.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter