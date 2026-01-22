Эксперты продемонстрировали сильные и слабые стороны технологии, объяснив кому стоит использовать её в играх, а кому лучше воздержаться.

Детальное тестирование Hardware Unboxed технологии апскейлинга нового поколения от Nvidia показало неоднозначные, но в целом впечатляющие результаты. DLSS 4.5, построенный на модели Transformer второго поколения с поддержкой инструкций FP8, приносит заметные улучшения в картинку, но за них приходится платить падением FPS, особенно на старых видеокартах.

Nvidia DLSS 4.5

Главный компромисс новой технологии— возросшие требования к железу. На современных GPU серий RTX 40 и 50 потери в скорости относительно DLSS 4 обычно составляют до 10%, что эквивалентно сдвигу на один уровень качества. Например, DLSS 4.5 в режиме Balanced начинает работать как DLSS 4 в режиме Quality. Однако в некоторых играх, вроде Horizon Zero Dawn, падение может достигать 13%, что уже ощутимо. Владельцам карт предыдущих поколений стоит быть более просчётливыми. На RTX 3090, лишенной аппаратной поддержки FP8, потери в производительности в разы выше — до 26% в той же Horizon. В ряде сценариев DLSS 4.5 на старых картах может работать даже медленнее, чем нативная отрисовка, что сводит на нет смысл апскейлинга. Влияние на производительность с GeForce RTX 5070 Ti

Инженеры Nvidia сосредоточились на ключевых проблемах прошлой версии,и это дало плоды. Сильно улучшена обработка дисоклюзии, то есть появления фона за движущимся объектом, и гостринга, то есть шлейфов. Раздражающее «шипение» вокруг персонажа в играх от третьего лица, как в The Last of Us, теперь почти незаметно. Общая резкость картинки выросла, что особенно заметно на траве, листве и волосах. Деревья в Star Wars Outlaws или Mafia теперь меньше «мерцают» в движении. Новый алгоритм работает в линейном цветовом пространстве, благодаря чему блики, неоновые вывески и отражения стали ярче и сочнее. Влияние на производительность с GeForce RTX 3090

Однако, возросшая резкость иногда приводит к излишней зернистости в движении, а на некоторых текстурах, как в Cyberpunk 2077, могут проступать и другие артефакты. Стабильность мелких деталей, вроде проводов или сетчатых заборов, по сравнению с DLSS 4 не улучшилась, а в ряде случаев даже ухудшилась, добавив мерцания.

Всё же для владельцев видеокарт серий RTX 40 и 50 DLSS 4.5 — выгодное обновление. Небольшая потеря FPS с лихвой компенсируется чистотой картинки. Теперь даже режим Performance в 4K выглядит очень достойно. Владельцам же RTX 20 и 30 серий стоит дважды подумать. Серьёзный удар по производительности может перевесить все улучшения качества. В большинстве случаев разумнее остаться на проверенном DLSS 4.

Важно помнить о ключевом ограничении: на данный момент DLSS 4.5 не совместим с реконструкцией лучей, то есть с Ray Reconstruction. В играх с трассировкой придётся выбирать: либо более качественное освещение от DLSS 4, либо общее улучшение деталей от DLSS 4.5.