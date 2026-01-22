Детальное тестирование Hardware Unboxed технологии апскейлинга нового поколения от Nvidia показало неоднозначные, но в целом впечатляющие результаты. DLSS 4.5, построенный на модели Transformer второго поколения с поддержкой инструкций FP8, приносит заметные улучшения в картинку, но за них приходится платить падением FPS, особенно на старых видеокартах.
Главный компромисс новой технологии— возросшие требования к железу. На современных GPU серий RTX 40 и 50 потери в скорости относительно DLSS 4 обычно составляют до 10%, что эквивалентно сдвигу на один уровень качества. Например, DLSS 4.5 в режиме Balanced начинает работать как DLSS 4 в режиме Quality. Однако в некоторых играх, вроде Horizon Zero Dawn, падение может достигать 13%, что уже ощутимо. Владельцам карт предыдущих поколений стоит быть более просчётливыми. На RTX 3090, лишенной аппаратной поддержки FP8, потери в производительности в разы выше — до 26% в той же Horizon. В ряде сценариев DLSS 4.5 на старых картах может работать даже медленнее, чем нативная отрисовка, что сводит на нет смысл апскейлинга.
Инженеры Nvidia сосредоточились на ключевых проблемах прошлой версии,и это дало плоды. Сильно улучшена обработка дисоклюзии, то есть появления фона за движущимся объектом, и гостринга, то есть шлейфов. Раздражающее «шипение» вокруг персонажа в играх от третьего лица, как в The Last of Us, теперь почти незаметно. Общая резкость картинки выросла, что особенно заметно на траве, листве и волосах. Деревья в Star Wars Outlaws или Mafia теперь меньше «мерцают» в движении. Новый алгоритм работает в линейном цветовом пространстве, благодаря чему блики, неоновые вывески и отражения стали ярче и сочнее.
Однако, возросшая резкость иногда приводит к излишней зернистости в движении, а на некоторых текстурах, как в Cyberpunk 2077, могут проступать и другие артефакты. Стабильность мелких деталей, вроде проводов или сетчатых заборов, по сравнению с DLSS 4 не улучшилась, а в ряде случаев даже ухудшилась, добавив мерцания.
Всё же для владельцев видеокарт серий RTX 40 и 50 DLSS 4.5 — выгодное обновление. Небольшая потеря FPS с лихвой компенсируется чистотой картинки. Теперь даже режим Performance в 4K выглядит очень достойно. Владельцам же RTX 20 и 30 серий стоит дважды подумать. Серьёзный удар по производительности может перевесить все улучшения качества. В большинстве случаев разумнее остаться на проверенном DLSS 4.
Важно помнить о ключевом ограничении: на данный момент DLSS 4.5 не совместим с реконструкцией лучей, то есть с Ray Reconstruction. В играх с трассировкой придётся выбирать: либо более качественное освещение от DLSS 4, либо общее улучшение деталей от DLSS 4.5.