На фоне глобального дефицита памяти компания намерена более эффективно использовать имеющиеся чипы GDDR6

Глобальный дефицит микросхем памяти начинает всё сильнее влиять на ассортимент и доступность видеокарт. По данным источников, вслед за Nvidia компания AMD также вынуждена менять производственные планы, чтобы справиться с ростом себестоимости. Фокус может сместиться в сторону более дорогих и прибыльных моделей, таких как флагманская Radeon RX 9070 XT, в ущерб её младшей версии — обычной RX 9070.

Видеокарты Radeon RX 9070 и RX 9070 XT

Этим шагом AMD, по сути, повторяет ожидаемую тактику Nvidia, которая будет продвигать в первую очередь более дорогие и производительные варианты среди моделей с 16 ГБ. Проблема в стоимости памяти GDDR6. Три модели в текущей линейке RDNA 4, включая обе версии RX 9070, несут на борту 16 ГБ видеопамяти, что делает их привлекательными для геймеров, но и более уязвимыми к рыночным колебаниям. Резкий рост цен на DRAM из-за ажиотажного спроса со стороны индустрии ИИ уже привел к подорожанию всех видеокарт, включая новинки AMD.

Согласно изданию ProHardVer, производство Radeon RX 9070 полностью не остановят, но его объемы могут быть существенно сокращены. Основные мощности перебросят на выпуск более дорогой XT-версии. На бумаге это выглядит логично для AMD: флагманская модель изначально продаётся по высокой цене в районе 650-800 долларов, и производителю проще «поглотить» возросшую стоимость компонентов, не прибегая к резким ценовым корректировкам. В то же время обычная RX 9070, которая быстрее достигла рекомендованной розничной цены, оставляет гораздо меньше пространства для манёвра.

