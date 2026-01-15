Теперь в данных странах не получится сдать на ремонт оборудование, купленное за границей или предназначенное для другого региона

Ситуация с гарантийным обслуживанием зарубежной техники ASUS ужесточается. С 1 января 2026 года компания официально прекращает ремонт по международной гарантии в Российской Федерации и Республике Беларусь. Соответствующее уведомление уже разослано авторизованным сервисным центрам.

Asus ROG

Это решение в принципе не должно быть полной неожиданностью. Ещё в 2023 году обе страны формально исключили из программы международной гарантии ASUS. Однако, некоторое время сервисные центры продолжали принимать такую технику на ремонт. При этом мастерские использовали имеющиеся запасы запчастей. Теперь эти резервы исчерпаны, а новых поставок комплектующих от производителя не предвидится, что делает дальнейшее обслуживание невозможным. «Так как ASUS не имеет возможности поставлять запчасти для ремонтов, то мы далее не можем предоставлять это обслуживание», — говорится в информационном письме ASUS.

На практике это означает, что владельцам ноутбуков, материнских плат и видеокарт ASUS, купленных за границей, придётся искать альтернативы. Единственным официальным вариантом остаётся обращение в авторизованные сервисные центры в других странах. Производитель в качестве доступного выхода упоминает государства СНГ.